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México: las familias de los desaparecidos cierran el ciclo de protestas durante el Mundial, pero la búsqueda de los 135 mil sigue

Mi genio amor

Eliana Gilet desde Ciudad de México 
17 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Como epílogo del largo proceso de organización que fue manifestarse durante la Copa, y al cumplirse un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez este domingo 12, las familias en búsqueda instalaron un nuevo antimonumento en el jardín del Ángel de la Independencia, en el paseo de la Reforma en Ciudad de México. Fue con una consigna que disputó la imagen oficial del país: «México campeón mundial en desaparición +135.000 en 2026». Menos de 12 horas después, el antimonumento fue robado.

Vanessa Gámez instala el anti-monumento a las personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia junto a otras familias, al cumplirse un año de la desaparición de su hija, Ana Amelí, de 19 años. Ciudad de Mexico, 12 de julio. Cooperativa de Periodismo,Stephanie Malén.

Fue toda una sorpresa, una muestra del ingenio que Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, dice que hay que tener para sobrevivir en este juego. Su familia lanzó la primera piedra en la denuncia mundialista en octubre, cuando envió una carta a la FIFA en la que cuestionó la seguridad del país anfitrión. La pedrada más reciente fue este domingo, mientras unas familias cavaban para colocar la estructura y poner el cemento, y Vanessa leía el pronunciamiento de la marcha con un altavoz: «Hace 365 días una llamada cambió mi vida como madre, la de mi familia, cientos de amistades, cuando nos dimos cuenta que Ana Amelí, una estudiante de 19 años que había salido a una caminata al Ajusco, no contestaba el teléfono». El antimonumento es una estructura de fierro de 2 metros de alto que representa un logo...

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Publicado en: Acento: La copa rota Edición 2121 Mundo
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