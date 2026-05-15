Tantas veces me borraron - Semanario Brecha
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El Archivo DXX y los ocho casos que se suman a la lista oficial de uruguayos detenidos desaparecidos

Tantas veces me borraron

Betania Núñez Camilo Salvetti
15 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El número comprobado de casos de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado ascendió a 205. Además, actualmente hay 243 investigaciones activas. Un insumo es el Archivo DXX, mediante el que la inteligencia militar se dedicó a recopilar información sobre los detenidos desaparecidos, además de sistematizar el espionaje a familiares, militantes y organizaciones de derechos humanos.

Antonio Cosimo Vulcano Díaz, Aldeber Elgart, Luis Eduardo Bergés García. INDDHH.

Este 20 de mayo ya no serán 197; desde ayer los casos comprobados de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado ascienden a 205. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en acuerdo con la organización Madres y Familiares, corrigió la cifra oficial e hizo énfasis en otro número aún más alto: hay 243 investigaciones activas. A cuatro décadas de la recuperación democrática, hay 43 casos aclarados, 162 desaparecidos de los que se desconoce su paradero y 81 denuncias en análisis, que aún no se sabe a ciencia cierta si corresponde sumar al total. De los ocho casos que se añaden ahora a la lista oficial, cinco fueron aclarados luego de que se hallaran los restos o se conociera su destino final: son Modesto Caballero, Ángel González, Eduardo Rosado Ga...

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Publicado en: Edición 2112 Uruguay
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