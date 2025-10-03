«La ley nos faculta a acceder a cualquier archivo» - Semanario Brecha
Con Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos

«La ley nos faculta a acceder a cualquier archivo»

Mariana Contreras
3 octubre, 2025
Volvió a fines de julio a una institución que en los últimos años ha perdido prestigio, y hace un mes se convirtió en su presidenta. Dice que cinco directores no serían necesarios si el trabajo técnico e independiente estuviera consolidado y que entender eso es un desafío. Retomó la búsqueda de los desaparecidos, área que intensificará el trabajo en Argentina y desplegará una estrategia de búsqueda en los cementerios uruguayos. Mira con «sorpresa» alguna decisión del gobierno, que intenta no prejuzgar.

Héctor Piastri

—El final de su anterior etapa estuvo marcado por muchos cuestionamientos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y también a usted. No fue un final muy amable que se diga. ¿Cómo vive este regreso?
—Lo ideal es que las instituciones de derechos humanos estén fuera de los tironeos político-partidarios, de las diferentes miradas parciales que pueden tener legítimamente los partidos políticos, pero lamentablemente no lo están. En aquella elección [la de 2022], hubo una discusión importante acerca de intervenir tal como algunos partidos políticos plantearon: los candidatos al Consejo Directivo tienen que responder a tal o cual partido. Y eso desvirtúa no solo la idea de una institución conformada por personas que tengan versación o conocimiento en derechos humanos, sino, y principalmente...

