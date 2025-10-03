«La ley nos faculta a acceder a cualquier archivo»

—El final de su anterior etapa estuvo marcado por muchos cuestionamientos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y también a usted. No fue un final muy amable que se diga. ¿Cómo vive este regreso?
—Lo ideal es que las instituciones de derechos humanos estén fuera de los tironeos político-partidarios, de las diferentes miradas parciales que pueden tener legítimamente los partidos políticos, pero lamentablemente no lo están. En aquella elección [la de 2022], hubo una discusión importante acerca de intervenir tal como algunos partidos políticos plantearon: los candidatos al Consejo Directivo tienen que responder a tal o cual partido. Y eso desvirtúa no solo la idea de una institución conformada por personas que tengan versación o conocimiento en derechos humanos, sino, y principalmente...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate