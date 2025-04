Movimientos en el frente

A la manera de un caleidoscopio trágico y siniestro con tonalidades orwellianas, tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin del 18 de marzo en clave de distensión, la sucesión de hechos que aparecen, se superponen, difuminan y reaparecen sobre la nueva realidad geopolítica multipolar en ciernes ha dado lugar a un sinfín de variables que dificultan un patrón de comprensión y permiten infinitas combinaciones que complejizan aún más la resolución de la guerra proxy entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania.

Si en un principio de la comunicación entre ambos mandatarios parecía emerger un nuevo orden multipolar, que, tendencialmente –según la visión de Trump–, estaría protagonizado por las tres grandes potencias con soberanía real (Estados Unidos, China y Rusia), la irrupción de un renovado eje belicista entre Londres, París, Berlín y la burocracia militarista de Bruselas ha dado un nuevo giro a la situación.

En cualquier variable, la maraña de hechos ha estado signada por una niebla de guerra no exenta de una profusa diseminación de propaganda blanca, gris y negra como práctica sistemática de ocultamiento de la realidad.

A modo de ejemplo, y a la zaga de la teatralidad y las bravuconerías sin par del presidente de Estados Unidos, la dirigencia de la Unión Europea (UE) va camino a convencer a las poblaciones de los 27 países que la conforman que los años de las «vacas gordas» llegaron a su fin y es necesario «apretarse el cinturón», y que para preservar el «mundo libre» y la «democracia liberal» no tienen otra salida que «ayudar» a financiar un multimillonario plan de rearme a gran escala y sin apoyo de Washington.

En adelante, pues, la UE se inclina de nuevo por el endeudamiento a mansalva, la acentuación de los recortes sociales y la utilización del ahorro de los hogares con fines bélicos. Como dijo Bronwen Maddox, directora de Chatham House, un think tank que reproduce los puntos de vista del Estado (militar) británico, «el gasto en “defensa” es el mayor beneficio público de todos» porque es necesario para la «supervivencia» de la «democracia» frente a las fuerzas autoritarias. Y el columnista del Financial Times Janan Ganesh lo expresó sin rodeos: «Europa debe recortar su estado de bienestar para construir un estado de guerra».

LA GUERRA ES PAZ

Según el economista marxista británico Michael Roberts, queda claro que el llamado capitalismo liberal necesita sobrevivir y eso significa recortar el nivel de vida de los más pobres y gastar dinero en ir a la guerra. Apuntó que «por encima de todo, el keynesianismo militar va en contra de los intereses de los trabajadores y de la humanidad». Y cuestionó: «¿Estamos a favor de fabricar armas para matar gente con el fin de crear puestos de trabajo?». Su respuesta fue inequívoca: «El keynesianismo militar aboga por cavar tumbas y llenarlas de cadáveres para crear puestos de trabajo».

En rigor, el rearme es una forma de intentar a la desesperada la reindustrialización de Europa tras el declive de su principal motor, Alemania, obligada a romper sus lazos con Rusia por la administración de Joe Biden, que forzó su estrangulamiento energético.

De ahí el nuevo lenguaje fabricado por los burócratas de Bruselas, París y Londres, quienes, a partir de una inversión semántica, lanzaron una campaña de histeria y terror que usa como arma el fantasma de la guerra. La campaña ha sido promovida, principalmente, por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, impulsores, también, de la «coalición de los dispuestos». Debido a que Europa no tuvo nada que ver con las negociaciones de alto el fuego mediadas por Trump con Moscú y Kiev, para no quedar marginados, Starmer y Macron pusieron los pies en Ucrania por la puerta de atrás. A ellos se sumó Friedrich Merz, el futuro canciller alemán, quien declaró en el Bundestag: «Esta es una guerra contra Europa, no solo contra la integridad territorial de Ucrania». En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (exministra de Defensa alemana), dijo, asimismo, que «Europa debe prepararse para la guerra» y anunció a principios de marzo el plan ReArm Europe (véanse en Brecha «Consenso de guerra», 21-III-25, y «La gran ficción», 7-III-25).

Pero la UE no solo busca rearmarse, sino también preparar a sus ciudadanos para la guerra, por eso la orquestación sistemática de una operación psicológica con los medios hegemónicos como arma (media weaponization) de incitación al miedo por incrementos (fear mongering), que incluye la recomendación de que todos los hogares europeos hagan acopio de productos de primera necesidad para incluir en un kit de emergencia que cuente con alimentos, medicamentos, baterías, botiquín de primeros auxilios y agua para subsistir al menos 72 horas en caso de que se desate un conflicto bélico a gran escala.

Sin embargo, si se considera que Rusia tiene aproximadamente 8 mil cabezas nucleares (además del misil balístico Oreshnik) y Europa solo 200 (todas francesas) y que el plan de rearme europeo no incluye armas nucleares, no está de más admitir que todo esto suscita una cierta hilaridad trágica.

Pese a ello, la acelerada militarización del bloque comunitario se está poniendo en marcha con las técnicas de propaganda propias del Tercer Reich con el pretexto de una supuesta «amenaza rusa». Según un libro blanco de la UE relacionado con el plan, Europa sufre de un «déficit de seguridad», Rusia es un «vecino hostil» y ya no se puede confiar en la plena protección de Estados Unidos.

Algunos observadores han consignado que el único peligro de guerra con Rusia es el que agita la burocracia de la OTAN en Bruselas para justificar los enormes gastos militares de los que suculentas comisiones acabarán en sus bolsillos. Y si ese es el verdadero objetivo, hay que fabricar un enemigo. Con el agregado de que Vladímir Putin ha subrayado en repetidas ocasiones que las especulaciones de que Moscú planea atacar Europa son un «absoluto disparate».

STARMER, MACRON Y LA «COALICIÓN DE LOS DISPUESTOS»

El 20 de marzo, Starmer anunció que la creación de una «coalición de voluntarios» entraba en su fase operativa. Pocos días después, representantes de la mayoría de los países de la OTAN se reunían en las afueras de Londres para elaborar planes de una supuesta «fuerza de mantenimiento de la paz» en Ucrania. En particular, se desplegarían militares británicos y franceses en ciudades, puertos y en las infraestructuras críticas ucranianas.

El anuncio pasaba por alto que casi todos los días Rusia recuerda que no va a admitir la presencia de tropas extranjeras en Ucrania bajo el disfraz de una operación de paz. Esa ha sido una de las razones principales por las que el Kremlin inició una «operación militar especial» que dura más de tres años y ahora, en el marco de la conversación entre Trump y Putin y las negociaciones entre los emisarios de ambos, es una de las condiciones para la firma de un acuerdo de paz: la prohibición, firmada y ratificada, de la presencia de tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania.

Quizás por eso la reunión de alto nivel organizada por Macron y sus socios de guerra, en París, el 27 de marzo, para pergeñar el envío de una fuerza de interposición a Ucrania, denominada ahora la coalición de los dispuestos (término calcado del grupo de países que apoyó y protagonizó la invasión a Irak en 2003), no obtuvo el espaldarazo necesario y se saldó con anuncios de retórica difusa, pero sin acuerdos concretos. Además de las reticencias expresadas por Alemania y Polonia, países como Croacia e Italia declararon estar en contra de la iniciativa. De allí que el propio Macron rebajó las expectativas de un hipotético despliegue de un contingente de «fuerzas reaseguradoras», cuyos soldados no serían emplazados a lo largo de la línea del frente, sino en «zonas estratégicas» de Ucrania.

Parece evidente que la postura de Trump de poner fin al conflicto ha atenuado los ánimos de muchos gobernantes europeos. Y también que, a cada reunión extraordinaria en Bruselas, París o Londres, la «coalición de los dispuestos» va menguando, igual que la envergadura de sus objetivos.

«NO A NUESTRAS EXPENSAS»

El 28 de marzo, Putin volvió a exponer el punto de vista de Rusia con respecto a temas clave de política exterior, incluido el conflicto ucraniano. Allí reiteró que su país está listo para trabajar con cualquier socio que desee ayudar a resolver el conflicto entre Kiev y Moscú, incluidos Estados Unidos, los países del Sur global y hasta los Estados europeos, pero bajo una condición: que se garantice la seguridad de Rusia a largo plazo y se eliminen las causas profundas del conflicto. En ese contexto, dijo estar seguro de que Trump realmente desea poner fin al conflicto, «por varias razones», al tiempo que manifestó la esperanza de no cometer errores en relación con los países europeos por causa de alguna «confianza excesiva». Dijo, asimismo, que la crisis ucraniana tiene varios aspectos, por lo que no se trata solamente de la necesidad de encontrar una solución pacífica, sino, también, de concertar y firmar documentos internacionalmente reconocidos que fijen lo acordado entre las partes involucradas. Y relacionó eso con otro problema del que «se habla, pero solo de paso»: el de la ilegitimidad de los dirigentes del régimen de Kiev. En esa línea, recordó que el mandato de Volodímir Zelenski expiró en mayo del año pasado, por lo que los gobernantes ucranianos nombrados por él también son, a su juicio, ilegítimos. Y afirmó que ahora en Ucrania ganan popularidad formaciones neonazis,

como Azov, que están consiguiendo armas adicionales y acumulando poder.

¿SIN ZELENSKI?

Ante tales interrogantes, el presidente ruso propuso un remedio con participación de las Naciones Unidas y otros actores internacionales y añadió que, en principio, discutir la posibilidad de establecer un gobierno temporal en Ucrania sería posible bajo los auspicios de la ONU, Estados Unidos, los países europeos y sus «socios y amigos». Sin embargo, todo indica que los grupos neonazis arraigados en Kiev, con Zelenski como testaferro, no tienen el más mínimo interés en ceder en sus demandas maximalistas –como la retirada total rusa– para poner fin a la guerra y cuentan con el respaldo de los dirigentes europeos. El régimen de Zelenski y los líderes de la OTAN y la UE estarían, así, íntimamente ligados como grupos de interés en la perpetuación del conflicto. Zelenski y sus mentores europeos ya han mostrado su desacuerdo con la propuesta surgida de las conversaciones entre emisarios de Trump y Putin en Riad para aliviar las sanciones contra Rusia y permitir a los bancos rusos acceder a SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, por sus siglas en inglés) para la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Ese avance habría ayudado a afianzar el alto el fuego, pero, por ahora, no se ha concretado.

Una alternativa sería la destitución de Zelenski por medios coercitivos, pero es poco probable que Trump haga eso. Y, en cualquier caso, el Estado profundo (deep state) es hostil a Trump y Zelenski recibe apoyo político del Partido Demócrata. Además, la salida violenta de Zelenski solo puede llevar al poder a otra figura con respaldo neonazi. De hecho, el exjefe del Ejército Valerii Zaluzhnyi, quien cuenta con el apoyo del MI6 (el servicio de inteligencia británico), está esperando en Londres para servir como remplazo de Zelenski en Kiev. De allí que la tercera vía propuesta por Putin pueda resultar una salida. Un día antes, el jefe del Kremlin había aseverado que los militares rusos han tomado la delantera en los combates contra las fuerzas ucranianas, y en la actualidad «la iniciativa estratégica está completamente en manos de las Fuerzas Armadas de Rusia en toda la línea del frente». Destacó, también, que la República Popular de Lugansk está «liberada» al 99 por ciento, mientras que la de Donetsk y las provincias de Zaporozhie y Jersón lo están en más del 70.

ALASTAIR CROOKE Y LAS PRISAS DE TRUMP

Cabe recordar que la conversación entre Trump y Putin no se redujo a Ucrania y giró, principalmente, sobre temas económicos e Irán. En ese contexto, está claro que mientras Trump parece tener mucha prisa, Putin no. Como señaló el exembajador británico Alastair Crooke, su propio electorado no tolerará un acuerdo con Estados Unidos apresurado y chapucero que luego implosione bajo recriminaciones de engaño. En ese sentido, Crooke formuló una serie de interrogantes: ¿qué hay detrás de la evidente prisa de Trump? ¿Es la necesidad de avanzar a una velocidad vertiginosa en el frente interno antes de que las fuerzas acumuladas de la oposición demócrata (y sus socios atlantistas en Europa) tengan tiempo de reagruparse y torpedear la normalización con Rusia? ¿O piensa que un largo intervalo antes de la aplicación del alto el fuego permitirá a las fuerzas de la oposición presionar para que se reanuden los suministros de armas y el intercambio de información de inteligencia, mientras la apisonadora militar rusa continúa su avance? ¿Se teme, como ha advertido Steve Bannon, que, al rearmar a Ucrania, Trump se «apropiará» efectivamente de la guerra y asumirá la culpa de una derrota masiva de Occidente y la OTAN? ¿O, tal vez, Trump prevé que Kiev podría caer inesperadamente en un colapso sistémico? ¿O acaso la razón de la prisa de Trump es, principalmente, que sospecha que su apoyo sin restricciones a Israel eventualmente lo llevará a abrazar una guerra importante en el Oriente Medio y su papel belicista afectará su proclamada función como «pacificador»?

Trump sabe que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de guerra quieren que Washington ayude a eliminar al rival regional de Israel: Irán. Y, sin duda, existe una inquebrantable lealtad de Trump a los intereses israelíes. Su plan es destruir económicamente a Irán o decapitarlo y potenciar un Gran Israel. La carta enviada por Trump al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, decía que Estados Unidos «no puede permitir que tengan un arma nuclear. Algo va a suceder muy pronto. Preferiría tener un acuerdo de paz que la otra opción, pero la otra opción resolverá el problema». Según Crooke, lo que Trump podría hacer ahora, que está sacado directamente del manual israelí, sería atacar el mando y control de Irán. Eso, sin duda, tendría un profundo efecto en las relaciones de Trump con Rusia y China y destruiría cualquier sensación en Moscú y Pekín de que Trump es capaz de llegar a un acuerdo. ¿Qué precio tendría, entonces, su reinicio en el papel de «pacificador» si, a raíz de las guerras en Líbano, Siria y Yemen, iniciara una guerra con Irán? ¿Ve Trump a Irán a través de una óptica perturbada que, al destruirla, está trayendo la paz a través de la fuerza?