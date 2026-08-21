Niveles de soberanía

Luego de la última reunión del Consejo de Ministros, el martes 11, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dio detalles sobre el nuevo data center de Antel, que había sido anunciado por la empresa estatal en mayo. Primero, informó sobre la ubicación: departamento de Canelones, en la intersección de las rutas 5 y 48. Después, sobre la inversión: 70 millones de dólares, que –según agregó– crearán «250 puestos de trabajo directos».

El data center tendrá tres funciones principales: la capacidad de hosting –prestarle espacio a un tercero para que aloje sus datos–, la resolución de problemas que presenten los servicios internos de la empresa y la apuesta por la tecnología de procesamiento de datos.

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, explicó a Brecha que la decisión de construir el nuevo data center es «estratégica» en el marco de una «evolución» que implica pasar de ser una empresa de telecomunicaciones a ser una «empresa de telecomunicaciones y servicios digitales». Para eso, se requiere «infraestructura» que permita «satisfacer las necesidades del negocio». ¿Cuáles? Según el jerarca, con la «explosión» de la inteligencia artificial (IA), las empresas tecnológicas necesitan contar con una «buena capacidad de alojamiento».

LA CÁSCARA

Actualmente, en este campo, Antel tiene su principal base de negocios en la «colocation». Es decir, ofrece alojamiento para datos de terceros. Por esa razón, las autoridades entienden que la infraestructura es «central». Y aquí uno de los ejes del asunto: los 70 millones de dólares anunciados por Sánchez refieren solo a la construcción del nuevo emprendimiento, a la cáscara.

La inversión «resuelve todo lo que implica la construcción del data center, excepto los servidores que van a ir adentro», detalló Álvarez. Es decir, está contemplada la conectividad de la red, la inversión para garantizar la energía continua, la refrigeración de los servidores, la seguridad y los racks (las estructuras para albergar los sistemas físicos). «En función de los modelos de negocio», se verá luego qué tipo de emprendimientos se hospedan allí. «Pero eso no lo pagaría Antel» –aclara Álvarez–, sino los inversores que compren su espacio.

El vicepresidente del ente puntualizó, sin embargo, que el emprendimiento también deberá cumplir con estándares internacionales, lo que incluye garantizar el flujo continuo de energía, aun cuando se realicen tareas de mantenimiento; lo cual también acarrea gastos extra. «Si se caen estos sistemas, no es que se cae una página web: se caen cosas mucho más complejas», advirtió, enfatizando la importancia de la infraestructura, frente a las críticas que le reprochan a Antel no avanzar también en la inversión en ideas concretas para desarrollar allí, y dejar eso en manos de terceros (véase «Preguntas sobre el nuevo data center de Antel», en este número).

LA SOBERANÍA

No es novedad que las empresas tecnológicas –o big tech– se han convertido en entidades supranacionales y a menudo tuercen decisiones tomadas por Estados soberanos alrededor del mundo. Tampoco que están en todas partes –en nuestros teléfonos– pero en ningún lugar a la vez, y que los datos son su combustible y moneda de cambio.

Sobre cómo piensa el Estado proteger la información que alojará el nuevo emprendimiento, Álvarez le dijo a Brecha que los datos están protegidos por la ley 18.331 –sobre protección de datos personales–, legislación que deberá «ir acompañando la evolución de las tecnologías» (mencionó la identidad digital y la biometría como ejemplos). Consultado sobre los protocolos para llevar adelante el resguardo de la información sensible que vuelcan los usuarios, el jerarca afirmó que –más allá de los protocolos– tendrá que haber «inversiones para hacer frente a los ciberataques, que son continuos y permanentes».

Según el vicepresidente, la actual gestión busca «participar de forma activa» frente al «desafío» que supone «la concentración en pocas manos de infraestructura que es estratégica». Álvarez entiende que todos los Estados enfrentan este desafío y cada uno responde con sus propias estrategias.

«Algunos han buscado una cooperación muy fuerte con este tipo de empresas, incluso incorporándolas a sus propias estrategias de defensa, como Estados Unidos», opinó, y destacó que incluso en algunos casos se registra «cierta nebulosa» que no permite distinguir cuál es la frontera que separa al Estado de la empresa. A su entender, Europa ha priorizado, en cambio, la regulación de la incidencia de las big tech, «pero se ha dado cuenta de que hay que tener infraestructura propia», en un contexto de consolidación de lo que definió «tecnobloques geopolíticos».

Respecto a los datos, el jerarca de Antel asume que para evitar exponer datos sensibles de Uruguay y de sus ciudadanos hay que «generar las condiciones necesarias», pues hoy en día los servicios internacionales no pueden garantizar del todo la privacidad de la información. «Si no tengo capacidad propia y la nube donde guardo está en otro país, el día de mañana el Estado que aloja esa infraestructura le puede exigir por sus normas a la empresa que divulgue la información, o ese tercero puede vender tus datos sin que vos sepas para entrenar modelos de IA», ejemplificó.

La directora de Antel por la oposición, Laura Raffo, no acuerda del todo con esta idea. Según le dijo recientemente a El Observador, la protección de datos «no necesariamente» tiene que hacerse de manera local; «Podés tener altos niveles de protección sin que [los datos] estén localmente ubicados», argumentó. Para la economista, la discusión llegó tarde al país porque actualmente ya hay casi un millón de personas que utilizan IA y les entregan sus datos a modelos de empresas multinacionales, como ChatGPT o Gemini.

Álvarez insistió en que el Estado uruguayo debe proteger los datos sensibles a través de la regulación y la «capacidad propia para asegurar en última instancia que esa regulación se cumple».

«Uno no tiene derecho a hacer siempre lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere.» Es el verso de Mario Benedetti que citó cuando se le consultó sobre los riesgos de que Uruguay pierda soberanía frente a la presión de las grandes empresas, no solo en el ámbito de la privacidad de los datos. En este sentido, el jerarca afirmó que el país debería «garantizar niveles de soberanía», aunque asumió que es necesario «mantener condiciones u opciones abiertas» para que «las decisiones se puedan tomar democráticamente en función de los desafíos que se presenten».

Las autoridades tienen asumido, de todos modos, que hay aristas de esta industria que Uruguay no puede controlar por cuestiones de «escala». En este marco, avizoran posibles acuerdos con otros países vecinos, a partir de los cuales ampliar la idea de soberanía a la región. Álvarez afirmó que una visión «propositiva» de la soberanía podría estimular, por ejemplo, el desarrollo de «investigación que no dependa de los grandes centros de investigación biomédica».

LO AMBIENTAL

Dos palabras resuenan siempre que se habla de IA y data centers: recursos naturales. Las autoridades de Antel aseguran que el país tiene un aprendizaje –principalmente respecto del consumo de agua– a raíz de la construcción del data center que actualmente se encuentra en Pando (y que, de acuerdo con la información oficial, consume por mes, en promedio, el agua que consumen diez hogares uruguayos). El nuevo proyecto prevé en este sentido una refrigeración «por circuito cerrado» y a través de otras tecnologías, como la llamada rueda de Kyoto, que no insume recursos hídricos para enfriar.

Respecto a los cuestionamientos que ha recibido el data center de Google en Canelones –no solo por el gasto de recursos naturales, sino también por su ubicación y las afectaciones que le ha causado a los vecinos de la zona–, el presidente de Antel aseguró que contra el de Pando no hubo hasta el momento ninguna denuncia.

Según Álvarez, el nuevo proyecto del ente debe ubicarse lo suficientemente cerca de los otros dos para favorecer la velocidad de conexión y el acceso a la red eléctrica de buena calidad, y ser «accesible desde el punto de vista físico para todo el proceso de construcción y el posterior uso» por parte de trabajadores y «clientes».