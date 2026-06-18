Otro cantar

En los primeros meses de este año, el Antel Arena tuvo una intensa actividad. La grilla de espectáculos incluyó a artistas de primer nivel, como los cantantes Bryan Adams, Laura Pausini, Sebastián Yatra y el grupo Roxette. El argentino Milo J llevó a cabo dos shows a estadio lleno. El puertorriqueño Ricky Martin también cantó ante tribunas colmadas, con gente que pagó hasta 22 mil pesos por una entrada para verlo. Esto se vio reflejado en los números.

En el primer cuatrimestre del año, los ingresos del Antel Arena crecieron más de un 20 por ciento en comparación con el mismo período de 2025. A su vez, los costos operativos se redujeron un 5 por ciento y los de servicios de gestión, un 50 por ciento, vinculados con la finalización del contrato con la productora AEG Facilities (del grupo Anschutz Entertainment Group), la multinacional que gestionó el complejo multimodal desde su apertura en 2019.

Según datos preliminares de Antel, a los que accedió Brecha, el complejo registró ingresos por 1,4 millones de dólares en este primer cuatrimestre de 2026. Si se descuentan los gastos de funcionamiento, la ganancia de la telefónica estatal fue de 208 mil dólares. La cifra es relevante si se compara con los cuatro primeros meses de 2025, cuando el resultado final arrojaba un déficit de 203 mil dólares.

Los datos son alentadores ya que reflejan un aumento considerable de ingresos debido a la categoría y a la cantidad de eventos celebrados, y a la reducción de gastos, dijeron representantes de Antel a este semanario. Para este año se prevé la realización de más de 100 eventos en el complejo multimodal, con artistas de renombre internacional ya agendados y varios con entradas agotadas.

El Antel Arena ya arrojó resultados positivos en 2024 y 2025. En 2024, primer año en que funcionó en forma normal –tras años de pandemia por covid-19–, la gestión tuvo un resultado positivo de 817.474 dólares. El superávit continuó durante el 2025: las ganancias crecieron más de un 50 por ciento, hasta 1,2 millones de dólares. Si a esto se le incluyen los ingresos por Tickantel y el valor de los naming rights (o derechos de denominación) –un aspecto clave de la estrategia comercial de la arena–, el resultado global sube a 2,5 millones de dólares. El año pasado el complejo albergó 98 eventos –estuvo ocupado unos 200 días–, superó los 350 mil espectadores en total y generó un flujo de dinero en el mercado de la producción de eventos del entorno de 20 millones de dólares.

Parte del incremento de las ganancias de Antel está directamente relacionado con la finalización del contrato con AEG Facilities. Sobre mediados de 2025, teniendo en cuenta el nuevo escenario, Antel decidió asumir la gestión del complejo multimodal, a través de ITC SA, una de sus empresas subsidiarias. Entre los argumentos estaba que el costo del contrato con el gerenciador suponía una erogación excesiva con relación a los márgenes de ganancia del negocio y que Antel ya tenía el know-how para explotar el complejo en forma directa.