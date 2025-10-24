No al rey - Semanario Brecha
A la calle que ya es hora

No al rey

Jorge A. Bañales desde Washington 
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

La oposición estadounidense sale a la calle con insultos variopintos y el presidente Donald Trump se mofa con detalle fecal. La grosería se ha normalizado en el debate público en otro ciclo de polarización política en Estados Unidos.

Manifestación en la ciudad de Nueva York, el 18 de octubre. AFP, Getty Images, Spencer Platt.

En 2026 se cumplirán 250 años desde que, en 13 colonias inglesas en América del Norte, los colonos se rebelaron contra el rey Jorge III y 237 años desde que sus convencionales en Filadelfia adoptaron la Constitución cuyo primer párrafo lo encabeza la afirmación, en aquel entonces casi sacrílega, de que el poder emana de «We the People».
La rebelión y la declaración –que inspiraron en parte a la revolución francesa y anticiparon su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano– tiene dos elementos radicales: el repudio de la monarquía y la noción de que, como dicen que dijo José Artigas, la autoridad emana del pueblo.
Muchos críticos del sistema educativo estadounidense deploran el descuido en que han caído los cursos de educación cívica en el país. Hay, entre quienes ven con ...

