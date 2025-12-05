No sin nosotras - Semanario Brecha
Trabajadoras sexuales reclaman derechos y autonomía

No sin nosotras

Cecilia Osorio
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Con la temporada de verano en puerta, la oferta turística se expande en paralelo a un mercado del sexo que, aunque regulado, sigue funcionando sin la protección de sus trabajadoras. La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados analiza dos proyectos de ley que buscan cambiar la ley 17.515, en respuesta a un reclamo histórico de organizaciones de trabajadoras sexuales que exigen terminar con la mirada punitiva y sanitarista de la normativa.

Trabajadora sexual en una whiskeria de la ciudad de Trinidad, Flores. Mauricio Zina.

En Punta del Este, los locales de ropa, los restaurantes y los boliches preparan sus vidrieras para recibir a los primeros visitantes. La oferta es la misma de cada año: glamour y sol. Aunque, en los márgenes de la brillante superficie, otro circuito turístico crece en silencio, fuera de los folletos oficiales y de las campañas de Uruguay Natural o Uruguay Sorprende. Hace años, La Casa de Naná era su primera parada, atraídos por la fama de uno de los prostíbulos más exclusivos de la región. Hoy, en cambio, la oferta ya no seduce bajo luminarias de neón: circula en páginas web, fiestas exclusivas y apartamentos vip. Un mundo suntuoso y próspero de turismo sexual que, con sus riesgos, está más resguardado que otros espacios del mercado del sexo.
«Yo siempre fui la prostituta playera de Punta...

Edición 2089 Uruguay
