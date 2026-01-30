En guerra - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Cine. Estreno: lo nuevo de Park Chan-wook

En guerra

Juan Recuero
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Fotograma de la película.

Algunos prejuicios apresurados podrían apuntar a que la última película1 de Park Chan-wook no es más que una derivación parasitaria del éxito multipremiado de Bong Joon-ho, estrenado en 2019 (Parásitos). Sin embargo, ya desde 2009, mientras promocionaba Thirst, Park enunciaba su fascinación por adaptar la novela de Donald E. Westlake que Costa-Gavras también había llevado a la pantalla en 2005 (El hacha). Más importante es el hecho de que las maneras en que Park y Bong dinamitan la superestructura surcoreana que erige el antagonismo de clase, si bien comparten cierto campo conceptual, difieren en el foco. Tras 25 años de servicio para la empresa Solar Paper, Man-su (Lee Byung Hun) pierde su puesto debido a recortes presupuestales y reestructuraciones. Les «cortan la cabeza» a él y a varios...

Publicado en: Cultura Edición 2097
Palabras clave:

