Algunos prejuicios apresurados podrían apuntar a que la última película1 de Park Chan-wook no es más que una derivación parasitaria del éxito multipremiado de Bong Joon-ho, estrenado en 2019 (Parásitos). Sin embargo, ya desde 2009, mientras promocionaba Thirst, Park enunciaba su fascinación por adaptar la novela de Donald E. Westlake que Costa-Gavras también había llevado a la pantalla en 2005 (El hacha). Más importante es el hecho de que las maneras en que Park y Bong dinamitan la superestructura surcoreana que erige el antagonismo de clase, si bien comparten cierto campo conceptual, difieren en el foco. Tras 25 años de servicio para la empresa Solar Paper, Man-su (Lee Byung Hun) pierde su puesto debido a recortes presupuestales y reestructuraciones. Les «cortan la cabeza» a él y a varios...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate