No tan ueno

La caída de Ueno Bank provocó un sismo político en Paraguay. El presidente Santiago Peña fue destituido en juicio político y detenido por irregularidades en el cierre de la institución financiera. También fueron detenidos directores y gerentes del banco y de otras empresas del Grupo Vázquez SAE –uno de los conglomerados empresariales más grandes de Paraguay–, así como el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding. El perjuicio patrimonial por la megaestafa supera los 800 millones de dólares. Diversos informes indican que la empresa registraba depósitos por 2.800 millones de dólares, que incluían fondos estatales y privados, entre ellos, de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El escándalo desatado en tierra guaraní, empero, tiene sus ramificaciones en Uruguay. Aquí aparece una figura repetida: Sebastián Marset Cabrera. La investigación A Ultranza Py determinó que Alberto Koube Ayala, financista de Marset, blanqueó unos 4,1 millones de dólares provenientes del narcotráfico en Credicentro, iOiO Saeca y Ueno Holdings, empresas controladas por el Grupo Vázquez, antecesoras de Ueno Bank SA (Caras y Caretas, 6-XI-26; Última Hora, 9-XI-26). En efecto, Koube Ayala utilizó su enjambre de empresas para celebrar contratos de inversión, préstamos y certificados de depósitos en estas entidades financieras, lo que permitió ingresar dinero ilícito al mercado legal. El dinero blanqueado provenía de Emiratos Árabes Unidos, convertido en un refugio de lujo para peces gordos del crimen organizado internacional.

Las operaciones se concentraron entre noviembre y diciembre de 2021, cuando Marset ya estaba en la mira de las autoridades paraguayas y detenido –precisamente– en Dubái por utilizar un pasaporte falso para ingresar al emirato. El narcotraficante residía allí desde junio de 2021. Detenido y ávido de conseguir un pasaporte que le permitiera salir de prisión, Marset se presentó ante los servicios diplomáticos uruguayos como «agente musical, teatral o artístico» para solicitar uno. El Ministerio del Interior, por su parte, tenía datos concretos de que se trataba de «un narco uruguayo muy peligroso y pesado», pero igualmente se le otorgó el documento.

La operativa de blanqueo está detallada en la investigación del fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, que terminó con la condena de Koube Ayala a seis años de prisión. Allí se refleja la utilización activa por el narcotráfico del sistema financiero legal para blanquear dinero ilícito y también la delgada línea que lo separa del sistema político. El expresidente paraguayo era, desde 2019, accionista en Credicentro; tenía una participación minoritaria (1,58 por ciento) –que fue aumentando con el paso del tiempo–, de la cual debió desprenderse en marzo de 2025, tras asumir la presidencia de su país. Mientras tanto, en Uruguay, el asunto se mira, por ahora, de costado.

TRANQUILOS TODOS

Durante su disertación en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, expresó «conmoción y estupor» por lo que sucedía en tierras guaraníes, sobre todo, por las personas que tenían depositados sus ahorros en esa entidad. Sin embargo, el jerarca vaticinó que el cierre de Ueno Bank tendrá un impacto marginal –o nulo– en Uruguay.

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En diálogo con Brecha, Tolosa explicó que el sistema financiero uruguayo «no tiene vínculos relevantes con el sistema financiero paraguayo» y que el Grupo Vázquez no tiene actividades en Uruguay. Además, no existen registros de empresas uruguayas que tengan posiciones relevantes en esa entidad financiera y puedan verse afectadas en su estabilidad. «Puede haber inversores puntuales, pero [la caída de Ueno Bank] no tiene efecto en la viabilidad de empresas uruguayas», explicó Tolosa. El jerarca, en tanto, dijo que el BCU no tiene información sobre cuántos uruguayos residentes en Paraguay tienen depósitos en el sistema financiero paraguayo ni el volumen de estos fondos, pero que se sabe que hay inversores uruguayos en Paraguay.

La valoración de Tolosa se sustenta en datos públicos. En los últimos años, Paraguay se convirtió en una plaza atractiva para las inversiones uruguayas. La baja carga impositiva y regulatoria fueron claves para captar fondos del empresariado uruguayo. A esto se le sumó un discurso azuzado por economistas y políticos locales que destacan la laxitud impositiva paraguaya en contraste con el «infierno fiscal» en Uruguay. En su última aparición pública, precisamente en Paraguay, el expresidente Luis Lacalle Pou destacó el avance de ese país: «Por suerte, Paraguay está mejor», declaró.

Un informe del BCP indica que Uruguay es el tercer país con más alta inversión en Paraguay: representa entre el 7 y el 10 por ciento de la inversión total extranjera. En cifras, serían más de 1.000 millones de dólares. Según datos de la embajada de Uruguay en Paraguay, más de 50 empresas uruguayas tienen sucursales en ese país. Además, inversores uruguayos son propietarios de casi 2 millones de hectáreas de tierra en suelo guaraní (InfoNegocios Paraguay, 15-I-26). Un caso emblemático es el de Juan Martín Bordaberry Herrán, hijo del dictador Juan María Bordaberry y casado con Sarah Cartes, hermana del expresidente paraguayo Horacio Cartes, propietario de miles de hectáreas desde los años noventa (véase en esta edición «El recambio», de Osvaldo Cáceres Encina).

Una de las empresas con sucursales en tierras paraguayas es el estudio Ferrere, que brinda servicios profesionales en áreas de auditoría, impuestos, consultoría económica y financiera, estrategia y tercerización. En ese rol, estuvo vinculado con Ueno Bank. Ferrere participó en distintas etapas del proceso de transformación y expansión de la entidad financiera, entre ellas, el cambio en su modelo de negocios (en 2024) y en su fusión con Visión Banco, que le permitió a Ueno Bank posicionarse como uno de los mayores actores del sistema financiero paraguayo. Este año Ferrere también asesoró a Ueno Bank en su primera emisión internacional de bonos (con colocaciones en el exterior por 350 millones de dólares) y al Banco de Desarrollo de Austria en el otorgamiento de una línea de crédito por hasta 20 millones de dólares al banco paraguayo.

El crecimiento meteórico en pocos años de Ueno Bank –que se convirtió en un banco formal en 2023– no es una novedad en el mundo. El banco tenía un modelo de negocios digital e híbrido característico de los «neobancos» que comienzan a expandirse en varios países y provocan alerta en las autoridades financieras. Serían una especie de «Uber de la banca tradicional»: bancos sin legados informáticos, sin sucursales ni personal costoso, que apuestan al uso de tecnología más amigable para el cliente, con muchas facilidades para la apertura rápida de cuentas y promociones agresivas en tasas de interés, explicó una fuente bancaria. Esos son los casos de Revolut –una empresa de tecnología financiera de origen británico-lituano, que ya opera en varios países de Europa y se expande en América Latina– o Nubank de Brasil. En Uruguay, ese fenómeno aún no existe y las regulaciones prohíben que instituciones emisoras de dinero electrónico digital –que tienen similitudes con los neobancos– puedan prestar dinero.

NADA POR AQUÍ

La atención sobre lo que sucedió con Ueno Bank también alcanza a las autoridades judiciales. Hasta ahora, la Fiscalía no recibió ningún pedido de cooperación desde Paraguay para investigar posibles acciones ilícitas de Ueno Bank en Uruguay. Sin embargo, no se descarta que eso pueda suceder, en virtud de cómo fue la operativa.

El desfalco tuvo su epicentro en las empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Pero, en concreto, la exposición de fondos de Ueno Bank se concentraba en otras empresas del grupo casi en un 40 por ciento. Es decir, el grupo utilizaba los depósitos existentes en el banco para financiar sus empresas, en una especie de calesita. Parte de la investigación es dilucidar hacia dónde fueron los fondos de esas empresas y si algunos pasaron por Uruguay. Por ahora, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tampoco tuvo participación en la investigación, dijeron fuentes políticas al semanario.

En Paraguay, en tanto, sigue fluyendo la información sobre la ruta del dinero de Ueno Bank. Según informó este jueves el diario ABC, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, recibió dinero en su cuenta personal por concepto de «anticipo de comisiones futuras», tras un contrato celebrado en octubre de 2025. Los pagos se hicieron mediante siete transferencias desde una cuenta corporativa del Grupo Vázquez y fueron registrados con recibos comunes para evitar los controles antilavado. Estos pagos son coincidentes con el ingreso de OTP Bank, una entidad bancaria de Hungría, como accionista de Ueno Bank (ABC, 12-XI-26).