Nuevo partido, otras diez respuestas

Hace un mes publicamos un texto que comparaba las propuestas sobre diez temas que considerábamos fundamentales en materia de vivienda y hábitat, contenidas en los programas de gobierno del Frente Amplio, el Partido Nacional y Ciudadanos (único documento del Partido Colorado que se disponía entonces).1 Ahora tenemos una fuerza política nueva, un “partido multicolor”, que competirá en la segunda vuelta de la elección presidencial liderada por quien así la bautizó, Luis Alberto Lacalle… Pou.

Por ello, completamos el texto comparativo con las propuestas de esta nueva alianza partidaria, que deberían confrontarse con las del FA, cuyo candidato, Daniel Martínez, es el otro plato de la balanza. Sobre los siguientes puntos de nuestro análisis anterior: 1) recursos, 4) acceso al suelo, 6) cooperativas, 7) Livis (viviendas de inversión privada exoneradas de impuestos), 8) alquileres, 9) déficit cualitativo y acciones sobre el stock, y 10) inclusión social, el contenido del documento de la coalición multicolor se expresa en una sola palabra: nada. Nada excepto una mención de nuevos mecanismos de alquileres (que no se especifican) y un genérico “promoción de la ayuda mutua y la autoconstrucción”.

Que no se diga nada o se diga muy poco no significa que se desconozcan estos problemas, pero sí que no se los prioriza, como se explica al final: “Nuestra tarea de gobierno irá más allá de los puntos enumerados en este documento. (…) Lo que queda expresado aquí son los grandes rumbos estratégicos que darán un marco claro y coherente al nuevo gobierno de coalición”. Queda claro que ninguno de los temas enumerados está entre esos rumbos.

Sobre el punto 2, emergencia habitacional y asentamientos, se insiste en la política de regularización (que apunta, fundamentalmente, a regularizar la propiedad) del documento del Partido Nacional y se agrega la creación de “Unidades Barriales Sostenibles, dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica”. ¿Cuánto, cómo, quién, en qué plazo?

Sobre el punto 3, producción de vivienda, se plantea reformular (otra vez) la institucionalidad de la vivienda, promover el acceso mediante nuevas modalidades de crédito (que no se indican) e incorporar nuevos sistemas constructivos (más que los que ya hay).

Por último, sobre el punto 5, financiamiento, se habla de reducción de costos fiscales (¿eliminar el Iva a la vivienda social, finalmente?). Nuevamente, y esta vez sin apelación, juzgue la lectora o el lector. Y actúe en consecuencia.