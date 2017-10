Pájaro en mano

Con la intención de acompasar el nuevo Código del Proceso Penal con el sistema penal juvenil, el Frente Amplio redobló la apuesta del endurecimiento punitivo para los adolescentes. Esta decisión no sólo va a contramano de las recomendaciones internacionales; según algunos expertos, no era necesaria para compatibilizar ambos códigos. Incluso no fue acompañada por diputados de la oposición. El debate sobre el abordaje de la minoridad infractora, lejos de haberse zanjado con el No a la Baja, vuelve una vez más y deja en evidencia la falta de discusión sobre el asunto en el oficialismo.

