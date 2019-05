Papa caliente

Aunque a ningún partido le agrada la idea de revisar este sistema en su mandato, todos los precandidatos admiten que es un tema que no puede posponerse. Pese a que tanto la oposición como el oficialismo hablan de analizar la totalidad del sistema y no poner “parches”, mientras los primeros hacen hincapié en el déficit y la mala gestión del Banco de Previsión Social, así como en los problemas que trajo aparejados la ley de flexibilización de 2008, en el oficialismo insisten en que la reforma debe abarcar todas las cajas. Principalmente la militar, que es la más deficitaria y, para algunos, no se modificó como se debía.

Dos ideas se repiten entre los actores

políticos: la necesidad de una gran transformación que implique cambios

graduales y que se llegue a ella por medio de un amplio diá...