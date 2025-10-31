Patria no, colonia sí

Sobre las 127 bancas en juego en Diputados, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el domingo 66, y sobre 24 disputadas para el Senado se quedó con 13. Las encuestas de opinión en la semana previa indicaban que el oficialismo perdería por cinco puntos en el balance general y que el deseo del presidente de alcanzar un tercio de las bancas en cada una de las cámaras no pasaba de ser una quimera. La Constitución plantea que, con dos tercios más uno de los votos parlamentarios en contra, los decretos de necesidad y urgencia pierden vigencia y el titular del Poder Ejecutivo puede ser sometido a juicio político. El deseo de Javier Milei de poder evitar esos percances se hizo realidad, y ahora LLA podrá apurar leyes si logra alcanzar consensos con sectores de la oposición que ahora se han facilitado. El...