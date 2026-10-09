Pensar sin miedo

Siete años después de nuestra primera entrevista, volvimos a conversar con Rita Segato durante una semana de intensa actividad en Montevideo. Su visita transcurrió entre conferencias, encuentros universitarios, espacios de formación docente e intercambios con distintos colectivos. Retomar aquella conversación supone volver sobre preguntas que insisten, que adquirieron nuevas dimensiones o que reclaman otras respuestas. El avance de las derechas y los totalitarismos, las disputas en torno a los derechos y las formas contemporáneas de la violencia atraviesan el diálogo feminista. También una inquietud que recorre el pensamiento de Segato: qué sucede con las luchas cuando se institucionalizan y cuánto de aquello que se pretende transformar permanece, obstinadamente, en la vida cotidiana. —En ...
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