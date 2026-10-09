 Pensar sin miedo - Semanario Brecha
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Con la académica y activista feminista Rita Segato

Pensar sin miedo

María José Olivera Mazzini Soledad Castro Lazaroff
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La ley puede ampliar derechos y las instituciones, acompañar transformaciones. Más difícil es alterar los mandatos que sostienen la violencia y ordenan la sensibilidad, porque incluso los lenguajes emancipatorios pueden reproducir formas de poder. Fueron, entre otros –el impacto de las Iglesias evangélicas, la necesidad de una nueva teoría de clases, la polémica en torno a Ariana Harwicz–, algunos de los tópicos que Brecha abordó en esta conversación con Segato, una de las intelectuales más importantes del continente.

Rita Segato. Magdalena Gutiérrez.

Siete años después de nuestra primera entrevista, volvimos a conversar con Rita Segato durante una semana de intensa actividad en Montevideo. Su visita transcurrió entre conferencias, encuentros universitarios, espacios de formación docente e intercambios con distintos colectivos. Retomar aquella conversación supone volver sobre preguntas que insisten, que adquirieron nuevas dimensiones o que reclaman otras respuestas. El avance de las derechas y los totalitarismos, las disputas en torno a los derechos y las formas contemporáneas de la violencia atraviesan el diálogo feminista. También una inquietud que recorre el pensamiento de Segato: qué sucede con las luchas cuando se institucionalizan y cuánto de aquello que se pretende transformar permanece, obstinadamente, en la vida cotidiana. —En ...

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Publicado en: Edición 2133 Mundo
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