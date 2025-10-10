Perder un amigo - Semanario Brecha
Edición 2081 Suscriptores
Narcopolítica en Argentina

Perder un amigo

Azul Cordo
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

¿Quién es José Luis Espert? ¿Cómo pasó de ser el favorito de Javier Milei y encabezar la lista de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza a ser imputado por lavado de dinero y pedir licencia hasta que se renueven las bancas en diciembre?

José Luis Espert durante la campaña electoral argentina en 2019. AFP, NurPhoto, Federico Rotter.

«Cárcel o bala.» El político pelado, de nariz puntiaguda y torso macizo dice: «Cárcel o bala para los delincuentes en la provincia de Buenos Aires». Es José Luis Espert, vestido en tonos pastel, y esa es su plataforma política. Es 13 de febrero de 2025. Frente a un periodista del canal TN, dice que podría encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA) a diputado nacional por la mayor provincia argentina para las elecciones legislativas del 26 de octubre, que su deseo es convertirse en el próximo gobernador bonaerense y «sacarles» la provincia a «todos esos delincuentes, narcos, chantas, chorros a los cuales se la entregó [Axel] Kicillof en los últimos cinco años». La decisión final sobre su candidatura, decía, «la tiene el presidente».
Javier Milei decidió entonces que sí. Pero el domingo ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2081 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2080 Suscriptores
Femicidio, pobreza y narco en Argentina

Las mujeres de la bolsa

Azul Cordo
Edición 2079 Suscriptores
Milei aupado por Trump

Argentina en los brazos de Estados Unidos

Fabián Kovacic
Edición 2077 Suscriptores
La primera gran derrota electoral de los «libertarios» en Argentina

El peronismo vuelve renovado

Fabián Kovacic
Edición 2076
ELECCIONES Y ESCÁNDALOS EN ARGENTINA

La primera batalla para derrotar a Milei

Fabián Kovacic
Edición 2075 Suscriptores
Milei en su peor momento

A la motosierra se le acaba el combustible

Fabián Kovacic