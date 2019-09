¿Tambalea el último bastión del Pro?

El macrismo corre peligro de volver a ser un fenómeno local, atrincherado en la ciudad más rica del país, donde nació. Sin embargo, incluso allí el actual jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, deberá enfrentar a un peronismo en ascenso que apuesta a recuperar votos progresistas perdidos en los últimos años de gobierno de Cristina Fernández.

Es viernes en la

ciudad de Buenos Aires. En el tramo peatonal de Corrientes, la calle de los

teatros, centenas de personas, hombres y mujeres, comienzan a bailar al ritmo

de una pegadiza cumbia, con el obelisco de fondo. “Ya no llego a pagar el

alquiler, no sé qué hacer, no sé qué hacer”, dice el tema que repasa en sus

estrofas los padecimientos de la clase media argentina. En la pared de uno de

los edificios se proyecta #LarretaYaFu...