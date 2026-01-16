¿Por qué hiede? - Semanario Brecha
Edición 2095 Suscriptores
Algo huele mal en la cuenca del arroyo Carrasco

¿Por qué hiede?

Salvador Neves
16 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Los vecinos que habitan los alrededores de la cuenca del arroyo Carrasco sienten un olor insoportable, cuyo origen las autoridades se demoran en identificar. Un recorrido por la zona y un repaso por la forma en la que los distintos gobiernos han lidiado con las tensiones de esa cuenca aportan algunas pistas para entender el problema.

Obras en desarrollo del complejo Campiglia Pilay X y XI, Barra de Carrasco. Salvador Neves.

Más del 11 por ciento de los pobladores de este país, más de uno de cada diez, viven en menos de dos milésimas del territorio nacional, la porción que los geógrafos conocen como cuenca del arroyo Carrasco. En 2023, ateniéndose al registro incompleto del censo de aquel año, eran algo más de 386 mil almas. El cuestionario censal no preguntaba la pertenencia territorial. Si lo hubiera hecho, seguramente casi nadie se habría reivindicado como habitante de esa cuenca. Pues nada parece unir a esa población dividida en ocho municipios de Montevideo y Canelones. Nada, salvo los cauces que le dan forma, que empiezan en la cuchilla de Pereira, límite norte de Montevideo con Canelones; allí nace el arroyo Toledo Chico, que en su camino hacia el sur se junta al Meireles y pasa a denominarse simpl...

Publicado en: Edición 2095 Uruguay
