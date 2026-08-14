 Punto de quiebre - Semanario Brecha
Edicion 2125 Suscriptores
En Argentina crece la movilización social, cae el gobierno y la oposición sigue grogui

Punto de quiebre

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Un proyecto de ley que favorecía una mayor extranjerización de la propiedad de la tierra provocó en Argentina un rebrote de la movilización social y profundizó la crisis interna de un oficialismo que ha comenzado a hacer agua. Sin embargo, la oposición no logra traducir el auge de las protestas en fuerza política.

Protestas por el proyecto de ley sobre la propiedad privada, en la avenida de Mayo, en las proximidades del Congreso de Buenos Aires, el 6 de agosto. AFP, Luis Robayo.

Todo empezó con un trapo y la leyenda «Las Malvinas son argentinas» después del triunfo de la selección albiceleste ante Inglaterra en la semifinal del Mundial de fútbol. Fue la chispa que encendió una variante rara de nacionalismo que voló desde el estadio de Atlanta, en Estados Unidos, para desparramarse como consigna en las calles argentinas. Menos de un mes más tarde, «La patria no se vende» se sumó al grito malvinero en las afueras del Congreso cuando el jueves 6 el Senado trató el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto inicial del gobierno era tremendo. Contenía, por ejemplo, disposiciones que autorizaban a cada provincia a vender hasta el 25 por ciento de su territorio a ciudadanos o empresas extranjeros, incluso en zonas de frontera. Otras apuntab...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edicion 2125 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2123 Suscriptores
Nacionalismo con pelota al fondo

Argentinidad al palo
Fabián Kovacic
Edición 2117 Suscriptores
La muerte de Taty Almeida, referente de las madres de plaza de mayo

«A mí me parió mi hijo»
Fabián Kovacic
Dos en el fondo
Sobre la polémica por el escudo de la selección uruguaya

Esas estrellas eran mi lujo
Andrés Reyes
Edición 2116 Suscriptores
El femicidio de Agostina Vega

El cuerpo argentino
Azul Cordo
Edición 2113
Con Pilar Calveiro

La crítica de las armas
Mario Santucho