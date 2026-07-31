Argentinidad al palo - Semanario Brecha
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Nacionalismo con pelota al fondo

Argentinidad al palo

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
31 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Una supuesta campaña anti-Argentina se habría desatado en redes sociales para perjudicar a la selección de Scaloni antes de la final ante España en el pasado Mundial y luego contra el propio país. La idea fue manejada por representantes de todas las tendencias, y el presidente Javier Milei intentó sacarle partido.

Hincha argentino durante la Copa Mundial de la FIFA, en Estados Unidos, en julio. Xinhua, Li Ming.

«Miente, miente, que algo queda.» La frase atribuida al nazi Joseph Goebbels parece calzar justo en esta época de algoritmos alterados, redes sociales, odio y avance de la ultraderecha. Así parece confirmarlo el reciente cierre del campeonato mundial de fútbol. La coronación española ante Argentina se dio en medio de una campaña de algoritmos plantados en redes sociales que convirtieron al ídolo Lionel Messi en el villano del momento y a Argentina en el centro del racismo mundial. Todo parece haber comenzado después de la semifinal en la que Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra y el festejo de los dirigidos por Lionel Scaloni con una sábana blanca en la que se leía, garabateado a mano, «Las Malvinas son argentinas». El mismo día, el gobierno de Milei habilitó el concurso público para la ex...

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Publicado en: Edición 2123 Mundo
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