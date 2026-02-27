¿Qué hay de nuevo sobre el mayo del 68? - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Libro. de Camille Gapenne

¿Qué hay de nuevo sobre el mayo del 68?

Franco Morosoli
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Desde hace décadas, ríos de tinta han sido escritos sobre el mayo francés de 1968. Los sucesos ocurridos en París durante ese año bisagra en la historia de la Guerra Fría suscitaron, desde ese mismo momento, la producción de una enorme cantidad de artefactos culturales dedicados a intentar comprenderlo, extraer enseñanzas políticas para el futuro o incluso revalorizar la experiencia desde el plano estético o artístico. En el ámbito académico, una extensa renovación bibliográfica se ha encargado de descentrar el eje de análisis de la capital parisina y ha analizado la experiencia de protesta del 68 como un fenómeno global, incluso latinoamericano, con sus especificidades y temporalidades particulares. Hace pocos años, en 2018, durante su 50 aniversario, como sucede con frecuencia con las ef...

Publicado en: Cultura Edición 2101
Palabras clave:

