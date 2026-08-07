 Qué tupé, San Felipe - Semanario Brecha
Edición 2124 Suscriptores
La capital decide sobre los bañados de carrasco

Qué tupé, San Felipe

Salvador Neves
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La junta montevideana decidirá sobre la suerte del último bañado que le queda al departamento, luego de que el Ministerio de Ambiente pretendiera, de callado, rebajar la protección ambiental de ese ecosistema frente a una suculenta inversión inmobiliaria que pretende instalarse en sus márgenes. Luego de que la cartera anunciara que revertirá su decisión, la palabra final se juega en el legislativo departamental, con la izquierda dividida.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, durante la interpelación en Diputados por el proyecto Neptuno, en agosto de 2025. Magdalena Gutiérrez.

Alguien debería susurrarles a los oídos de los administradores que una ciudad nacida hace 300 años como San Felipe y Santiago tiene su propia personalidad política. Y que, aunque don Frutos Rivera quiso llevarse la capital a Durazno, los colorados liberales del siglo XIX supieron defenderla. Y que así fue como Montevideo terminó siendo la prueba material de que existió el batllismo, por lo menos desde el Palacio Legislativo hasta la rambla. Por eso, los conservadores de hace un siglo se empeñaban en presentarla como la Sodoma y Gomorra de Uruguay, la «bomba de succión» de la que habló Julio Martínez Lamas en Riqueza y pobreza del Uruguay, hacia donde aviesamente los rojos desviaban los recursos generados por el campo. Maltratada de este modo, San Felipe casi no ha consentido intendentes bl...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2124 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

opinion
Edición 2122
El ministro Oddone y el crecimiento de Ciudad de la Costa

La voracidad de la mancha urbana
Alicia Artigas
opinion
Columnas de opinión
Sobre el abandono de los bañados de Carrasco

Lo que los uruguayos estamos a punto de perder
Francisco Rilla
Edición 2121
Organizaciones rechazan nuevos requisitos de la Corte Electoral para las iniciativas ciudadanas

Obstáculos cortesanos
Rosario Touriño
Edición 2121
Con el sociólogo Daniel Pena

«La gente ya no se cree las promesas de la forestación»
Rosario Touriño
Edición 2120 Suscriptores
Bañados de Carrasco: entre el economicismo y la resignación

El descarte
Salvador Neves