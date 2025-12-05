Quedó firme

Finalmente, luego de dilaciones y batallas jurídicas que se extendieron por cinco años, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) divulgó las declaraciones juradas completas de la embajadora designada ante Portugal y exvicecanciller Carolina Ache, que incluyen la información sobre los bienes e ingresos de su esposo, Tomás Romay Buero. Ache había objetado la disposición de la ley cristal que mandata a publicar los documentos de ambos cónyuges en el caso de los jerarcas públicos, con el argumento, entre otros puntos, de que el matrimonio tiene separación de bienes.

La junta anticorrupción había intimado a Ache, en 2022, a completar su declaración jurada con la inclusión de la de su marido. Ache había condicionado la presentación a que el documento correspondiente a Romay Buero no se hiciera público. Ante la negativa de la JUTEP de hacer lugar a esa reserva, la exvicecanciller presentó recursos administrativos, lo que elevó su caso ante el Ministerio de Educación y Cultura, que rechazó su reclamo luego de varios meses. Esa definición se tomó una semana después de que este semanario informara que aún hacía falta dar ese paso para resolver el entuerto, y con la interpelación al ministro José Carlos Mahía por la actuación de la junta en el caso Danza, en el horizonte cercano (véase «Sin resolución», Brecha, 14-XI-25).

Los bienes e ingresos de Romay Buero, que tardaron cinco años en poder ver la luz pública, totalizaron en 2020 casi 10,4 millones dólares al tipo de cambio del 2 de marzo de ese año, según se aprecia en la primera declaración jurada, publicada por la JUTEP este miércoles, divulgada el jueves por El Observador y a la que accedió Brecha. Sumado al patrimonio de Ache, casi 634 mil dólares al 28 de abril, representa una cifra ligeramente mayor a lo presentado en las primeras declaraciones juradas por el matrimonio del exsenador Guido Manini Ríos y la exministra de Vivienda Irene Moreira. Esto ubica al matrimonio Ache-Romay en el podio de los políticos con mayor fortuna, que encabeza Juan Sartori, hoy alejado de la actividad partidaria. Al inicio del gobierno de la Coalición Republicana, Moreira declaró casi 6,8 millones de dólares al tipo de cambio promedio del mes, y Manini Ríos más de 4,2 millones al asumir su banca en febrero. El matrimonio cabildante totalizó casi 11 millones de dólares de patrimonio, y el matrimonio Ache-Romay un poco más de 11 millones. Ambas parejas cuentan con separación de bienes.

Esta semana la JUTEP publicó tres declaraciones juradas complementarias que ya estaban en su poder. Una para el ingreso al cargo de Ache como vicecanciller en 2020, otra a principios de 2022 –cuando cumplió dos años en funciones– y otra a fines de ese año –cuando cesó en el cargo–, como prevé la ley cristal. En cada caso, la parte correspondiente a Ache ya había sido divulgada. Ahora, el organismo sumó las de su esposo.

En diciembre de 2022, Romay Buero declaró un patrimonio total de más de 11,3 millones de dólares al cambio del 20 de diciembre, y Ache, de casi 880 mil dólares al cambio del 21 de diciembre, totalizando más de 12,2 millones de dólares entre ambos. Es llamativo que la embajadora Ache aumentó su patrimonio en 6,5 millones de pesos en esos dos años, pero no declaró otros ingresos que los que percibió por su función pública (167.700 pesos mensuales). Pese a que posee participación en tres sociedades, declaró que no le reportaron beneficios ni deudas. Sobre esto Brecha consultó a Ache, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.

El empresario Romay Buero declaró ingresos promedio mensuales por poco más de 772 mil pesos, que se desagregan en más de 234 mil pesos mensuales provenientes de arrendamientos y en retiros promedio mensuales de sus empresas por casi 538 mil pesos, por lo que sus ingresos mensuales representan el 0,18 por ciento de su patrimonio total y equivalen a un poco más de 20 mil dólares al mes. En sus cuentas de banco declaró depósitos totales por 1,7 millones de pesos, en dos cuentas en esa moneda y dos cuentas en dólares, lo que equivale a un poco más de 44 mil dólares en total.

En la categoría inmuebles informó que posee el 100 por ciento de tres propiedades urbanas en Montevideo con un valor aproximado de 104 millones de pesos. Se agregan dos padrones urbanos, uno en Rocha y otro en Montevideo, con el 50 por ciento de propiedad con un valor total de más de 13 millones de pesos. Luego presenta un padrón urbano en Montevideo con una participación del 33,33 por ciento y otro con 11,11 por ciento, uno en Maldonado con 8,33 por ciento y uno en Canelones con un 1 por ciento que totalizan aproximadamente 13,4 millones de pesos.

En paralelo, declaró tres padrones rurales en Salto, con una participación del 33,33 por ciento que totalizan casi 202 millones de pesos. A ellos se agregan dos inmuebles rurales en Montevideo con una participación del 16,67 por ciento, uno en Cerro Largo y otro en Río Negro con igual porcentaje de propiedad valuados en más de 9,2 millones de pesos en total. No declaró posesiones de ganado de ningún tipo y no desagregó los orígenes de su ingreso total por arrendamientos. El valor de sus propiedades inmobiliarias totalizó más de 341 millones de pesos, es decir, casi 8,9 millones de dólares.

En cuanto a la actividad empresarial, declaró integrar en un 33,33 por ciento una sociedad de hecho con su hermana, Clarice Romay Buero, y otro socio. Sobre acciones nominativas, informó que posee esa misma proporción en la sociedad anónima Río Uruguay TV (Canal 12 de Fray Bentos), junto con el 30 por ciento de Romay Consultores SAS, el 16,67 por ciento de Cabaña Salvo de Vivienda Social SA y el 1 por ciento de Tislara SA. También reportó poseer una de las cuotas sociales de Cable Video Uruguay Limitada (Telecable Canelones). El patrimonio total de estos emprendimientos totalizó más de 62 millones de pesos, es decir, más de 1,6 millones de dólares.

Sobre el final de la declaración, el empresario registró el litigio por derechos sucesorios que mantiene con sus familiares, propietarios del Grupo Romay, valuados en casi 29 millones de pesos a la fecha (para conocer más sobre ese conflicto familiar véase «A desconcentrar, a desconcentrar», Brecha, 28-VII-25, y sobre algunos de los negocios de Romay Buero, «Dime con quién andas», Brecha, 23-IX-22). En 2022 informó que poseía una motocicleta Honda de 1982 y una Ducati de 2006 por un valor total de 672 mil pesos completamente suyas, que equivalen a 17.500 dólares. Ni Romay Buero ni Ache declararon tener automóviles ni deudas.

OTROS TANTOS

En cuanto a los elementos formales, Ache no anotó bien la fecha de su declaración jurada al asumir su cargo en 2020. En vez de poner ese año, puso 2000, y al cesar en el cargo directamente no registró la fecha en la que presentó el formulario, lo cual es una irregularidad de procedimiento leve, y excesivamente frecuente. Por ejemplo, Irene Moreira tampoco registró fecha alguna en su formulario al asumir el cargo, y no anotó a qué tipo de cambio hizo los cálculos de sus bienes.