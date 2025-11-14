Sin resolución

En setiembre de 2022 trascendió que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) reclamó a la entonces vicecanciller, Carolina Ache, que presentara la declaración jurada de su marido, Tomás Romay Buero. A entender del organismo anticorrupción, la exvicecanciller debía haber entregado esa información en 2020, cuando presentó la suya al asumir el cargo (véase Búsqueda, 14-IX-22, y «Dime con quién andas», Brecha, 23-IX-22). Luego de un extenso intercambio formal, el matrimonio presentó una declaración jurada complementaria el 7 de junio de 2024, cuando Ache ya había dejado la cancillería. Entre idas y vueltas burocráticas, Ache y Romay Buero sostuvieron que no se negaban a entregar la información, pero sí mantenían el reclamo de que no se publicara la de Romay Buero, algo que aún está pe...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate