La JUTEP sigue sin publicar la declaración jurada del esposo de Carolina Ache, embajadora ante Portugal

Sin resolución

Agustín Büchner
14 noviembre, 2025
La exvicecanciller lleva cinco años resistiendo la publicación de la declaración de bienes e ingresos de su esposo, Tomás Romay Buero. La JUTEP aplica el criterio de que los recursos jurídicos presentados por Carolina Ache tienen efectos suspensivos y, mientras siguen en trámite, la publicación se dilata. El asunto ahora está en manos del Ministerio de Educación y Cultura, aunque el ministro José Carlos Mahía no está enterado.

Carolina Ache junto a Tomás Romay. Red social X de Carolina Ache.

En setiembre de 2022 trascendió que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) reclamó a la entonces vicecanciller, Carolina Ache, que presentara la declaración jurada de su marido, Tomás Romay Buero. A entender del organismo anticorrupción, la exvicecanciller debía haber entregado esa información en 2020, cuando presentó la suya al asumir el cargo (véase Búsqueda, 14-IX-22, y «Dime con quién andas», Brecha, 23-IX-22). Luego de un extenso intercambio formal, el matrimonio presentó una declaración jurada complementaria el 7 de junio de 2024, cuando Ache ya había dejado la cancillería. Entre idas y vueltas burocráticas, Ache y Romay Buero sostuvieron que no se negaban a entregar la información, pero sí mantenían el reclamo de que no se publicara la de Romay Buero, algo que aún está pe...

