 Resistiendo el saqueo del agua - Semanario Brecha
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Los pueblos originarios frente al extractivismo en México

Resistiendo el saqueo del agua

Raúl Zibechi desde Tepic, México 
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

En México, las organizaciones comunitarias de defensa del agua se han convertido en la principal resistencia a un modelo que combina desapariciones forzadas, represión y expansión ilimitada de un extractivismo militarizado.

Vista de uno de los centros de datos de la multinacional estadounidense Microsoft en la ciudad de Colón, estado de Querétaro, México, el 30 de julio. AFP, César Gómez.

«Este es un espacio para compartir el dolor que nos causa el saqueo del agua, la contaminación y la destrucción de la vida, pero también para compartir las resistencias que se están dando en todo el país.» Así define Estela Hernández la séptima sesión de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi), reunida en la comunidad wixárika Zipakua («lugar donde crece el maíz»), en lo alto de un cerro de la ciudad de Tepic, en Nayarit, a escasa distancia del Pacífico. La Anavi nació en un encuentro en Puebla en 2022 y es ya la principal oposición a los planes y proyectos extractivos, agravados ahora por la proliferación de centros de datos que consumen enormidades de agua. En Ciudad de México, una cuarta parte de la población no tiene acceso diario al agua potable y el 15 por c...

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Publicado en: Edición 2126 Mundo
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