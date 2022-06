Rumbo al norte

Se amenazó, se discutió y, finalmente, se concretó: entre el fin de semana y el lunes, Finlandia primero y Suecia después pidieron adherir a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En Estados Unidos y en las principales capitales europeas se vitoreó a los dos países nórdicos. El secretario general de la alianza, el noruego Jens Stoltenberg, fue particularmente efusivo y prometió que el proceso de adhesión será rápido y que en unos pocos meses Estocolmo y Helsinki serán miembros plenos de la OTAN. La alianza llegaría así a los 32 integrantes y sumaría 1.300 quilómetros más de frontera con Rusia. Cara a cara con el enemigo. De Ucrania se ha dejado de hablar por el momento, pero quién sabe. Rusia dijo que no le preocupa la incorporación de Finlandia y Suecia mientras no se in...