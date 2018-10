Sigue siendo tango

¿Cómo olvidarlo? Aquel domingo de mañana, en los años sesenta, yo escuchaba a los Beatles cuando mi viejo, gentilmente, me desalojó del tocadiscos para poner algo llamado Selección 26 aniversario, cantado por Carlos Gardel. No lo pude soportar y salí huyendo.

—No te preocupes m’hijo –gritó desde el líving cuando yo ya estaba en mi cuarto–, que el tango nos espera a todos. Ya te va a gustar…

Hasta hoy me arrepiento por la blasfemia de haber odiado a Gardel. Hasta hoy no comprendo cómo podía no gustarme el tango sólo porque a mis 15 años escuchar esa música “era un quemo”.

Es evidente que a Gabriel Peluffo, el clásico vocalista de Los Estómagos y Los Buitres, y a Christian Cary, guitarrista y vocalista de La Triple Nelson, les ha pasado al menos algo parecido, aunque supongo que ellos no habrán sido adolescentes tan tontos y radicales como quien escribe. Este par de roqueros se han unido a tres magníficos guitarristas de tango para un recital en vivo, hoy convertido en disco, que realmente sorprende y no tiene desperdicio: Tango & rock & roll.

Peluffo, por ejemplo, canta sus tangos con una influencia conmovedora del gran Edmundo Rivero, demostrando que desde muy chico lo escuchó en su casa. Cary canta tangos muy clásicos. Y Julio Cobelli, Guzmán Mendaro y Andrés “Poly” Rodríguez los acompañan bellamente, con arreglos instrumentales que están lejísimos de ser “relleno”: son puntos muy altos de este disco delicioso, divertido, irreverente y respetuoso de un género que será eterno como el tiempo.

Peluffo canta con amor; con profundo conocimiento de esos resortes escondidos que el tango vocal tiene, y que lo convierten en un género sencillo sólo en apariencia. Sus versiones de “Malevaje” y “Los mareados” son impecables, pero en el clásico de Rivero “En la vía” (música de Nicolás Vaccaro), realmente “abre el libro”.

El caso de Christian Cary es bastante diferente. No canta en modo alguno como tanguero, pero su voz potente y de cristalinos agudos logra emocionar al público del teatro Solís con una versión sorprendente de “El día que me quieras”, un tema que hemos escuchado tantas veces que es posible que ya no reparemos en su genuina hermosura. “La última curda”, y especialmente “Naranjo en flor”, un tango de Homero y Virgilio Expósito nacido para ser cantado de forma tenue, Cary los grita con enorme libertad, logrando una auténtica creación.

Es posible que algún tanguero tradicional ponga el grito en el cielo ante estas versiones. Y que proteste porque estos vocalistas en lugar de decir “yorando” dicen “shorando”…, pero lo que logran es tan interesante que estos son detalles menores, y sin duda hasta los eventuales tangueros protestones terminarán respetando esta loable apuesta por el desprejuicio.

Este disco volverá a presentarse en vivo el miércoles 10 de octubre a las 21 horas en la sala Eduardo Fabini, del Sodre. El tango y el rock merecen que estemos allí.

Tango & rock & roll. Gabriel Peluffo y Christian Cary, con Julio Cobelli, Guzmán Mendaro y Andrés “Poly” Rodríguez. Montevideo Music Group, 2017.