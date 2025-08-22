Sin red – Semanario Brecha
Los trabajadores de las plantas procesadoras ante el conflicto pesquero

Sin red

Cecilia Osorio
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

El conflicto en la pesca puso en evidencia la precaria situación laboral de los trabajadores de las plantas procesadoras. Sin seguro de desempleo ni respaldo sindical, cientos de empleados, en su mayoría mujeres, enfrentan jornadas inestables, bajos ingresos y la incertidumbre sobre el futuro del sector. La reciente conformación de la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay, que resolvió no solicitar el ingreso al PIT-CNT, busca visibilizar sus demandas y reclamar derechos.

Cinta transportadora de pescado fresco. Istock

Silvana Lazo es la futura presidenta de la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay (OTIPU). Futura porque el sindicato aún debe completar algunos trámites ante el Ministerio de Educación y Cultura para ser reconocido formalmente. Lazo lleva 23 años trabajando en plantas pesqueras y, según cuenta, hacía más de 15 años que no vivía un conflicto laboral que la dejara tantos meses sin trabajar. Por eso decidió organizarse y, junto con otros compañeros, crear OTIPU.
Desde el 4 de junio, debido al conflicto pesquero que se inició el 27 de mayo (véase «Timonel se busca», Brecha, 25-VII-25), las plantas de procesamiento de la industria pesquera no cuentan con materia prima. El proceso productivo del sector se divide en dos etapas: la captura y la industrialización. Lo que...

Publicado en: Edición 2074 Uruguay
Palabras clave:

