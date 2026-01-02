Te doy mi palabra

IMÁGENES, MASA La frase «Una imagen vale más que mil palabras» apareció impresa por primera vez en 1918, en un anuncio de The San Antonio Light que promocionaba una revista con fotografías de la Gran Guerra. Hace unos 60 años algunos divulgadores caracterizaron su atómica época de shampoo y plásticos flúo como una «civilización de la imagen». Olvidaban las bibliae pauperum del siglo VIII, las vidrieras góticas y los frescos de las iglesias barrocas. Y, puestos a exagerar, que siempre rinde, las culturas de Lascaux y de Altamira eran mucho más puramente civilizaciones de la imagen que cualquiera otra, ya que no tenían escritura. Pero hay que reconocer que la televisión en colores, las cámaras Polaroid y el cine super-8 supusieron cambios importantes en el uso y la transmisión de imágenes en...
