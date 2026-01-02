Te doy mi palabra - Semanario Brecha
Edición 2093 Suscriptores
Una buena nueva en tiempos de IA

Te doy mi palabra

Carlos Rehermann
2 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Con la irrupción de la inteligencia artificial, el valor documental de la fotografía se ha visto brutalmente devaluado. Pero ¿no es acaso una ventaja el que debamos volver a la palabra y a la legitimidad de las fuentes que la producen?

IMÁGENES, MASA La frase «Una imagen vale más que mil palabras» apareció impresa por primera vez en 1918, en un anuncio de The San Antonio Light que promocionaba una revista con fotografías de la Gran Guerra. Hace unos 60 años algunos divulgadores caracterizaron su atómica época de shampoo y plásticos flúo como una «civilización de la imagen». Olvidaban las bibliae pauperum del siglo VIII, las vidrieras góticas y los frescos de las iglesias barrocas. Y, puestos a exagerar, que siempre rinde, las culturas de Lascaux y de Altamira eran mucho más puramente civilizaciones de la imagen que cualquiera otra, ya que no tenían escritura. Pero hay que reconocer que la televisión en colores, las cámaras Polaroid y el cine super-8 supusieron cambios importantes en el uso y la transmisión de imágenes en...

Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una miscelánea
Palabras clave:

