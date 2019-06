Todavía hay lugar

“Los

migrantes no

son los migrantes. No es una categoría de gente. Son familias que se desplazan.

Son João, Juan, Alberto con su mujer, que se llama María, que tienen un nenito.

No son los otros. Son como nosotros, iguales”, dice Susana Novaro, presidenta de la organización

Idas y Vueltas, con una sonrisa. Pero la fuerte presencia de estos otros

iguales en algunas organizaciones sociales no se refleja en el peso que tienen

en los planes de los distintos partidos políticos. Para ellos, por el momento,

no es un tema central. De hecho, el asunto asomó en la campaña electoral cuando

el precandidato Guido Manini Ríos lanzó, en un acto en San Ramón, algunas

frases que generaron polémica: “No somos contrarios a que haya inmigrantes,

pero aquí hay algo que es una injusticia. Les estamos dan...