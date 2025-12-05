Todo sea por el relato - Semanario Brecha
Edición 2089 Suscriptores
La millonaria campaña online de la propaganda israelí

Todo sea por el relato

Francisco Claramunt
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

Israel invierte decenas de millones de dólares en propaganda online tanto directa como encubierta, con una campaña de pagos a influencers, granjas de bots, publicidad masiva y una eficaz política de censura en las redes. Ahora va por más: con una nueva inversión millonaria, apuesta a entrenar el algoritmo de ChatGPT y de otros modelos de inteligencia artificial para que reproduzcan un discurso más alineado con su narrativa.

Isaac Herzog, presidente israelí (izq.), junto a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Facebook, Middle East Eye.

«TikTok destroza todo el día la mente de nuestros jóvenes con videos de las masacres en Gaza. Por eso, muchos no podemos tener una conversación sana con los judíos más jóvenes, porque todo lo que intentamos decirles lo oyen a través de esta muralla de masacres. Quiero darles datos, información, hechos, argumentos, y en sus mentes solo ven masacre. Y yo sueno obscena», se lamentó Sarah Hurwitz en una conferencia de las Federaciones Judías de Norteamérica (FJN), uno de los grandes órganos del lobby proisraelí de Estados Unidos. Hurwitz, escritora de discursos políticos que trabajó para Barack y Michelle Obama, se define como «sionista progresista». Con insospechada ironía, solo repitió lo que autoridades de Israel y de su lobby dicen hace meses: «Las armas más importantes son las redes socia...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2089 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2087
El viaje a Israel de 15 diputados de la oposición, invitados por la embajada

De paseo por el apartheid

Francisco Claramunt
Edición 2087
«Plan de paz» para Gaza

La traición permanente

Pablo Pozzolo
Edición 2087
Qué hay detrás del nuevo plan de Israel para dividir Gaza en dos

La nueva fase de la limpieza étnica

Muhammad Shehada
Edición 2085 Suscriptores
El Partido Colorado como polea de transmisión de los intereses del sionismo

Línea de tres

Mariana Contreras
Edición 2085 Suscriptores
Con Dominique Pradalié, presidenta de la Federación Internacional de Periodistas

«Hubo periodistas que fueron cómplices del genocidio en Palestina»

Abril Mederos