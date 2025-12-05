Un fierro caliente

Dos semanas atrás y luego de algunos días llenos de rumores, las autoridades de M24 anunciaron la venta de la radio y el despido de la totalidad de sus trabajadores. Son 42 personas entre periodistas, administrativos, personal de limpieza y técnicos, que se enteraron el viernes 21 de noviembre que se quedarían sin trabajo. El 25 de noviembre, desde la empresa aseguraron a través de un comunicado que el cierre y la pérdida de puestos laborales les causaban «un profundo dolor» y recordaron el «esfuerzo y compromiso» puesto para «contribuir a diversificar el sistema mediático y construir un medio donde se pudiera escuchar distinto». Párrafo seguido, justificaron la decisión en que el «resultado económico fue deficitario mes a mes y la cantidad de anunciantes siempre fue reducida», a pesar de ...
