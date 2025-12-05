Un fierro caliente - Semanario Brecha
Edición 2089 Suscriptores
La precarización laboral de los trabajadores de los medios de comunicación

Un fierro caliente

Mariana Contreras
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

En lo que va del año más de 260 trabajadores de los medios de comunicación perdieron su empleo. Muchos ni siquiera cobraron despido, porque el abuso de las patronales, que los obligan a facturar como si fueran una empresa, los despojó de su derecho. Más por preservación que por pudor, estos hechos no suelen ser noticia, pero el despido masivo de trabajadores de M24 y el amague del MPP a actuar como un patrón capitalista cualquiera pusieron la lupa sobre la realidad en el sector.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Focouy, Dante Fernández.

Dos semanas atrás y luego de algunos días llenos de rumores, las autoridades de M24 anunciaron la venta de la radio y el despido de la totalidad de sus trabajadores. Son 42 personas entre periodistas, administrativos, personal de limpieza y técnicos, que se enteraron el viernes 21 de noviembre que se quedarían sin trabajo. El 25 de noviembre, desde la empresa aseguraron a través de un comunicado que el cierre y la pérdida de puestos laborales les causaban «un profundo dolor» y recordaron el «esfuerzo y compromiso» puesto para «contribuir a diversificar el sistema mediático y construir un medio donde se pudiera escuchar distinto». Párrafo seguido, justificaron la decisión en que el «resultado económico fue deficitario mes a mes y la cantidad de anunciantes siempre fue reducida», a pesar de ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2089 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2089 Suscriptores
Uso de testaferros e incumplimiento de plazos legales en la venta de la radio del MPP

Vuelta de tuerca

Mauricio Pérez
Edición 2055 Suscriptores
La batalla por Montevideo: los frenteamplistas

Té para tres

Salvador Neves
Edición 2051
Después de casi cinco años, el intendente de Montevideo concurre a la Junta

«Ya que me mojan la oreja»

Salvador Neves
Edición 2046 Suscriptores
Horas clave para las candidaturas del FA en Montevideo

El subibaja

Victor H. Abelando
Edición 2044 Suscriptores
Con Verónica Piñeiro, precandidata por el FA a la IM

De ciencias básicas y comités de base

Leonardo Cardozo