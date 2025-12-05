Vuelta de tuerca - Semanario Brecha
Uso de testaferros e incumplimiento de plazos legales en la venta de la radio del MPP

Vuelta de tuerca

Mauricio Pérez
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

La venta de M24 al holding empresarial propietario del diario El Observador sacudió el ambiente del dial uruguayo. Está previsto que los nuevos accionistas asuman el control de la emisora el próximo 1 de enero, algo que sería ilegal si se aplica la ley de medios, pero que tiene diversos artilugios para concretarse.

Lucía Topolansky. Héctor Piastri.

El rumor circulaba con rapidez, pero parecía disparatado, fuera de la realidad: el holding empresarial propietario del diario El Observador estaba en negociaciones avanzadas para adquirir M24, la radio perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP). El rumor llegó hasta los estudios de la emisora, ubicada en Misiones y Cerrito, y generó una consulta del núcleo sindical de la radio a las autoridades. La respuesta fue que había negociaciones en curso, que no había información concreta ni certera y que se informaría a los trabajadores cuando hubiera novedades. Fue el viernes 21.
La reunión duró un par de minutos. Andrea Martini –titular de Bonimar SA, razón social que gestiona M24– informó que la radio tenía un déficit importante, que estaba en proceso de venta y que ya existía un...

Publicado en: Edición 2089 Uruguay
