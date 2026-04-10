Un hecho concreto - Semanario Brecha
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Sobre la presentación de la programación del Sodre

Un hecho concreto

María Simon
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

El pasado 9 de febrero se presentó la programación anual de los cuerpos artísticos del Sodre, institución de especial relevancia en la cultura nacional. En esta nota, la autora engarza algunos comentarios alrededor de la programación enunciada, al tiempo que reflexiona sobre el rol del Estado en el cultivo de la música.

Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán.

El evento se hizo un lunes a las 18 horas, y tal vez por eso gran parte de los asistentes eran jubilados o más precisamente jubiladas, sobre todo viejas. Eso no tiene nada de malo, al contrario, pero preocupa con seriedad la escasez de público joven, tanto en esa instancia como en general. La presentación fue realizada por los directores de los cuerpos porque no hay una dirección artística general, lo que se echa en falta, ya que una sala debe tener cierta coherencia y línea que oriente al espectador. El conjunto presentado se nota como poco conexo. El uso de la sala resulta aún más incoherente porque aloja espectáculos muy variados, de calidades también variadas. Cuando se reinauguró el Teatro Solís, la querida Nelly Goitiño dijo la inspirada frase: «El Solís para todos, pero no el Solís ...

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Publicado en: Cultura Edición 2107
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