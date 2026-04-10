Un hecho concreto

El evento se hizo un lunes a las 18 horas, y tal vez por eso gran parte de los asistentes eran jubilados o más precisamente jubiladas, sobre todo viejas. Eso no tiene nada de malo, al contrario, pero preocupa con seriedad la escasez de público joven, tanto en esa instancia como en general. La presentación fue realizada por los directores de los cuerpos porque no hay una dirección artística general, lo que se echa en falta, ya que una sala debe tener cierta coherencia y línea que oriente al espectador. El conjunto presentado se nota como poco conexo. El uso de la sala resulta aún más incoherente porque aloja espectáculos muy variados, de calidades también variadas. Cuando se reinauguró el Teatro Solís, la querida Nelly Goitiño dijo la inspirada frase: «El Solís para todos, pero no el Solís ...