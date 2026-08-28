 Un río de gasolina - Semanario Brecha
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Los recursos, la infraestructura y los riesgos detrás del proyecto de HIF global

Un río de gasolina

Luciano Costabel
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

HIF Global planea producir combustibles sintéticos en Paysandú a una escala que, solo con su primer tren de producción, demandaría una cantidad de electricidad equivalente a casi una quinta parte de la consumida por Uruguay en 2025. A eso se suman cientos de miles de toneladas de biomasa y casi 1 millón de metros cúbicos de agua al mes. El proyecto promete una inversión de 5.000 millones de dólares y la creación de 3.450 puestos de trabajo durante la construcción y unos 300 en la operación, pero también plantea preguntas sobre los costos y compromisos que deberá asumir Uruguay para hacerlo posible.

↑ HIF Global

En Paysandú se proyecta una planta capaz de convertir agua del río Uruguay, electricidad y residuos forestales en combustibles sintéticos destinados al mercado internacional. Sobre el papel, la cadena parece sencilla: del agua se obtiene hidrógeno; de la biomasa y otros procesos industriales, dióxido de carbono; ambos se combinan para producir e-metanol y, a partir de este, gasolina sintética. En la práctica, detrás de esa secuencia hay una infraestructura de dimensiones inéditas para nuestro país. La planta tendría cuatro líneas de producción y, según las previsiones de HIF, generaría unas 635 mil toneladas de e-metanol y 227 mil toneladas de e-gasolina al año. Para llegar a esos volúmenes deberá resolver el abastecimiento de agua, energía y biomasa, instalar sistemas para capturar dióxid...

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Publicado en: Edición 2127 Uruguay
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