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La gira de Yamandú Orsi en la asamblea general de la ONU

Un uruguayo en Nueva York

Luciano Costabel
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

En un escenario de escaladas bélicas, tensiones entre las potencias y un multilateralismo bajo presión, esta semana se desarrolla una nueva Asamblea General de Naciones Unidas. En su discurso, el presidente Yamandú Orsi defendió la cooperación internacional, el diálogo y la paz sin mencionar explícitamente ningún conflicto específico. Cuestionó, sí, el bloqueo a Cuba. El viaje incluyó una cargada agenda de reuniones sobre integración regional, seguridad, tecnología e inversiones. En paralelo, Uruguay intenta traducir en resultados concretos su presidencia transitoria de la Celac.

Yamandú Orsi en la Asamblea General de la ONU, el 24 de setiembre. EFE, Lev Radin.

La 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas comenzó esta semana bajo una paradoja de dimensión global: el momento en que más se reclama cooperación es también aquel en que resulta más difícil construirla. Las guerras en Ucrania e Irán siguen abiertas, mientras otros conflictos como el de Yemen o los genocidios en Sudán y Gaza, continúan provocando desplazamientos y miles de víctimas. Al mismo tiempo, las disputas entre las grandes potencias endurecen las relaciones internacionales y cuestionan la capacidad de las instituciones multilaterales para hacer valer las reglas que las sostienen. El mundo se encuentra cada vez más polarizado y la escalada bélica no parece tener fin. Esa fue la advertencia que estuvo presente incluso antes de que los jefes de Estado comenzaran a desfilar por el estr...

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Publicado en: Acento: Un orden bajo amenaza Edición 2131 Uruguay
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