Israel, campeón mundial de infanticidio

En el infame campeonato mundial de asesinatos de niños en conflictos hay un equipo que gana por goleada. Esta semana la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, Incluida Jerusalén Oriental e Israel publicó el informe «The essence of childhood has been destroyed: Israel’s deliberate targeting of Palestinian children in the Occupied Palestinian Territory since 7 October 2023» («La esencia de la infancia ha sido destruida. Los ataques deliberados de Israel contra niños palestinos en los territorios palestinos ocupados desde el 7 de octubre de 2023»). La cifra de 20.179 niños muertos en Gaza solo corresponde a los casos de muertes por métodos violentos con cadáveres identificados. El número total, dice el documento, «es sin duda superior al reportado» y recuerda que la ONG Save the Children estimó que unos 5.160 niños están sepultados bajo los escombros. El reporte indaga, además, en la muerte a manos de Israel de centenares de niños en Gaza durante el actual «cese al fuego» (265, de acuerdo con Unicef) y desde 2023 en Cisjordania (236, según el grupo israelí B’Tselem).

La comisión dice haber «investigado y documentado casos que demuestran un patrón constante de ataques deliberados contra niños por las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza». Entre ellos, están los de niños que recibieron disparos mientras intentaban evacuar con sus familias, así como los de aquellos que fueron objeto de ataques en refugios y centros de distribución de alimentos. La comisión «recopiló, analizó y preservó videos, fotografías e informes médicos, incluidas tomografías computarizadas, y revisó informes de investigación elaborados por varias entidades independientes». También entrevistó testigos, entre ellos, profesionales médicos, y consultó a patólogos forenses independientes.

Según el reporte, «Israel ha atacado a niños palestinos en Gaza de dos maneras distintas: directamente, disparándoles a sus órganos vitales con armas de precisión como drones y francotiradores; y mediante el uso de armas de alto impacto que provocan ataques generalizados y sistemáticos contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados repletos de niños».

EJECUTADOS Y TORTURADOS

Entre los muchos ejemplos glosados está el de la emblemática Hind Rajab, de 5 años, acribillada en Gaza por soldados israelíes que previamente habían matado a los familiares que la rodeaban y que también asesinaron a los paramédicos que fueron enviados a salvarla. Está el de un bebé de 10 meses del campo de refugiados de Nuseirat, que el 12 de abril de 2024 «fue alcanzado por un disparo de un cuadricóptero mientras su madre lo amamantaba dentro de su tienda de campaña. El bebé sobrevivió, pero sufrió lesiones cerebrales y ahora padece convulsiones». Aparecen también muertes como la de Jadallah Jihad Jouma Jadallah, el 16 de noviembre, en Cisjordania. Tenía 14 años. Soldados israelíes le dispararon a quemarropa y lo dejaron desangrarse durante 45 minutos. Una decena de soldados lo rodeaban. Uno le pateó la gorra cuando él la arrojó para llamar la atención, otro lo filmaba y un tercero le puso una piedra al lado para hacer parecer que Jadallah había estado tirando piedras. Los soldados le dispararon a la madre cuando intentó acercarse y bloquearon el paso de ambulancias. El episodio está registrado en video. Las autoridades israelíes aún no han devuelto su cadáver.

La comisión también recibió múltiples testimonios de torturas y abusos sexuales a menores en las cárceles israelíes. Entre ellos, el de un chico de 15 años arrestado en diciembre de 2023 durante las detenciones masivas en Gaza.

Otro punto: la sistemática destrucción de hospitales, salas pediátricas, centros de maternidad y escuelas, así como el bloqueo total y parcial de alimentos y medicamentos como parte de una campaña de destrucción de las condiciones de vida de la infancia palestina. Además, la comisión denuncia el «inmenso daño psicológico» infligido a los niños palestinos, que «se ha vuelto intergeneracional y ha producido una “psique ocupada” distintiva […]. La ocupación y el control israelíes han funcionado como mecanismos a largo plazo de dominación, subyugación y opresión, dañando así la memoria, la identidad y la esperanza a lo largo de las generaciones».

Entre otras recomendaciones, la comisión solicita a todos los Estados miembros de la ONU «detener y extraditar a cualquier funcionario israelí contra quien la Corte Penal Internacional haya emitido órdenes de arresto», «realizar investigaciones», «imponer sanciones […] ​​a ministros y funcionarios israelíes, así como a personal militar israelí», y «apoyar y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos contra los niños».

Como es rutina en sus respuestas, Israel acusó al grupo armado palestino Hamás de usar «escudos humanos», apeló a la memoria de 36 niños israelíes asesinados durante el ataque de milicias palestinas de octubre de 2023 y echó mano a la historia de persecución sufrida por el pueblo judío, al que el Estado israelí dice representar. Esta semana, su cancillería acusó de «antisemitismo» a los integrantes de la comisión y dijo: «Usaron la demagogia de los libelos de sangre modernos para difamar a Israel».

El informe de la ONU cita múltiples y públicas declaraciones genocidas de autoridades, políticos y comunicadores israelíes, muchas de ellas referidas explícitamente a los niños palestinos.

EXPANSIÓN

El miércoles 17, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó en el streaming en hebreo Shomer Saf: «Gaza seguirá estando en ruinas. Al final, habrá emigración, porque no habrá nada allí por las próximas décadas». Sus declaraciones llegaron pocos días después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, prometiera la expansión del territorio que Israel ocupa en Gaza y del que excluye por completo a cualquier palestino. En una conferencia el 28 de mayo, Netanyhau sostuvo: «Ya controlamos el 60 por ciento del territorio de la Franja, como ustedes saben. Mi directiva es llegar a…». Al hacer una pausa, alguien en el público gritó: «¡100 por ciento!». «Vayamos paso a paso», retomó entonces el premier, «primero, el 70. Empecemos por ahí. Los estamos presionando por todos lados, ya nos ocuparemos de los remanentes».

Mientras tanto, continúan los pogromos protagonizados por colonos israelíes contra comunidades palestinas de Cisjordania. El viernes 19, en una columna en Haaretz, el ex primer ministro israelí Ehud Olmert sostuvo: «Israel está llevando a cabo una campaña sistemática de limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad» en ese territorio. «Es un terrorismo cotidiano gestionado, dirigido, alentado y apoyado por el gobierno israelí que ya no puede tolerarse», escribió.

Este miércoles, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseveró que las tropas que invaden el sur de Líbano permanecerán allí por tiempo indeterminado. «Las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] están preparadas… y no nos retiraremos. Hasta este momento –y esto es un logro político– no existe ninguna exigencia estadounidense para que Israel se retire de Líbano», dijo Katz en un acto en Tel Aviv. La insistencia de Israel en continuar su invasión de Líbano bajo el argumento de combatir al grupo armado Hezbolá se da de bruces con las condiciones puestas por Irán a Estados Unidos para permitir el pasaje por el estrecho de Ormuz y amenaza con hacer caer cualquier acuerdo. El viernes 19, The Washington Post informó que la inteligencia estadounidense advirtió a la Casa Blanca que Neta-nyahu tomará medidas para socavar cualquier esfuerzo para alcanzar una paz duradera con Irán.