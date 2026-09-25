Amerika über alles

«Las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, enorme. Lo vengo diciendo hace años, pero tiene que dejar de imponer la agenda de extrema izquierda de burócratas globalistas que nadie eligió.» Así habló este martes Donald Trump ante unos 130 jefes de Estado reunidos para el nuevo período de sesiones de la Asamblea General, en un discurso dedicado en gran parte a denostar al organismo multilateral. El resto lo dedicó a disertar acerca de la «paz mundial»: dijo que sopesa «aniquilar» y «llevar al infierno» a Irán, que el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro es una demostración de que Estados Unidos está dispuesto «a usar una violencia militar sin parangón para asegurar [sus] intereses nacionales en el hemisferio occidental», que la «caída» de Cuba es inminente, que construirá ...
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