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La ofensiva para vaciar la ONU y someterla a Estados Unidos

Amerika über alles

Francisco Claramunt
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Al nacer, Naciones Unidas era poco más que un club de potencias vencedoras y países amigos. Con la descolonización, la nueva mayoría de países pobres luchó por dotarla de una agenda de derechos económicos y sociales, y mayor democracia interna. Washington siempre resistió esos embates, que ahora, con la caída del derecho internacional, intenta desmontar y sustituir por un seguidismo ciego a sus intereses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a la prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, el 22 de setiembre. AFP, Charly Triballeau.

«Las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, enorme. Lo vengo diciendo hace años, pero tiene que dejar de imponer la agenda de extrema izquierda de burócratas globalistas que nadie eligió.» Así habló este martes Donald Trump ante unos 130 jefes de Estado reunidos para el nuevo período de sesiones de la Asamblea General, en un discurso dedicado en gran parte a denostar al organismo multilateral. El resto lo dedicó a disertar acerca de la «paz mundial»: dijo que sopesa «aniquilar» y «llevar al infierno» a Irán, que el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro es una demostración de que Estados Unidos está dispuesto «a usar una violencia militar sin parangón para asegurar [sus] intereses nacionales en el hemisferio occidental», que la «caída» de Cuba es inminente, que construirá ...

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Publicado en: Acento: Un orden bajo amenaza Edición 2131 Mundo
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