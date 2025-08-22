Una guerra suicida – Semanario Brecha
La Unión Europea, ante un futuro sin paz ni victoria en Ucrania

Una guerra suicida

Ángel Ferrero
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Las recientes cumbres entre Estados Unidos y Rusia, la semana pasada, y entre Washington, Ucrania y la Unión Europea, el lunes, no tuvieron resultados concretos, pero hay que leerlas en su trasfondo.

Donald Trump y Vladímir Putin, durante la conferencia de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, el 15 de agosto. AFP, Drew Angerer

Cuando se anunció la reunión del viernes 15 en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Alaska, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, era cuestión de tiempo que unos cuantos periodistas gritasen «¡Múnich!». En el ecosistema de medios actual, combatir la futilidad de estos paralelismos históricos es una tarea de Sísifo. Los aficionados a semejantes recursos estilísticos harían bien en retroceder un poco más en el tiempo para encontrar símiles más oportunos.
Durante la Primera Guerra Mundial, el mando supremo del Ejército del imperio alemán creyó posible, hasta el último año de la guerra, una «paz victoriosa» (siegfrieden) en términos favorables a la Alemania guillermina. En los cuatro años de guerra de trincheras, la élite alem...

Mundo
