Escenario

Estadio Akron de Guadalajara (de afuera tiene un aire al Campeón del Siglo, aunque con mejores vías de acceso).

Colegiado estadounidense

Ismail Elfath: tuvo problemas para acceder al predio por portación de apariencia delictiva. En el resto, correcto desempeño. Tiene un aire a Yerry Mina (5).

VAR nicaragüense

Tatiana Guzmán: no entró en acción en todo el partido, convirtiéndose en la primera VAR nicaragüense en estar presente sin ser convocada en la historia de la Copa del Mundo (3).

Por el lado de España

Unai Simón: flojito por arriba, nos quedamos sin saber cómo hubiera reaccionado ante un remate digno. Nos recuerda a Cañizares, pero menos perfumado (2).

Pedro Porro: vota a Podemos (3).

Pau Cubarsí: juvenil elemento de origen catalán (3).

Aymeric Laporte: cree que una vez se cruzó al gallego Josema de la Locura de Bielsa en el Rastro (3).

Marc Cucurella: si tuviera el pelo corto y se llamara Pérez, nunca lo hubieran convocado (3).

Pedri: discreto (2).

Rodri: inquietó (2).

Pabli: expeditivo (1).

Mikel Merino: de chico veía Farmacia de Guardia (3).

Álex Baena: tarde redonda para el volante atlético madrileño, que anotó el gol (gol de mierda, pero gol al fin) y vio como su tradicional adversario Valverde era reemplazado ni bien iniciado el complemento. Jornada de ensueño (5).

Lamine Yamal: inflado por la prensa. Demostró ser menos que Verón Lupi (3).

Mikel Oyarzabal: el mejor del ataque español. Tiene cosas de Julio Salinas (2).

Ingresaron

Dani Olmo: le pidieron peras y no pudo satisfacer la demanda (3).

Fabián Ruiz: es un futbolista español que juega de centrocampista en el Paris Saint-Germain F. C. de la Ligue 1 (4).

Yéremy Pino: batalló (3).

Ferran Torres: votó a Vox (2).

Nico Williams: polémico estilo capilar. Su hermano ghanés es mejor (3).

Director técnico

Luis de la Fuente: en la calle lo confunden con Merlí. Quiso ir a saludar a Bielsa al finalizar el partido, pero como vio que estaba gritándole a un productor decidió dejarlo para otra oportunidad (3).

Uruguay:

Fernando Muslera: usó el parche «Legacy» por haber sido el arquero con más goles generados en la historia del fútbol mundial. Le hizo un cambio a Bielsa, según manifestaciones del propio entrenador. Por suerte, la vida da revanchas (1).

Guillermo Varela: ganó y perdió por su sector. Más que nada perdió (2).

Sebastián Cáceres: difícil de reconocer sin máscara. No tuvo grandes dificultades para reducir a los delanteros españoles, lo que nos da a entender que los ibéricos cumplieron su parte del pacto de empatar 1 a 1. Faltó la nuestra (4).

Mathías Olivera: de sus pies salió lo más parecido a un remate al arco digno que se vio en todo el partido, incluyendo el que terminó en gol rival. Decididamente influyó más que Valverde en el ataque oriental (5).

Juan Manuel Sanabria: anuló al promocionado Yamal. Bien (4).

Manuel Ugarte: jugaba su mejor partido cuando se lesionó y, segundos después, gol español. La vida misma (3).

Federico Valverde: generó polémica que Bielsa lo haya sustituido al minuto 55. Quizás debió haberlo hecho mucho antes. Eso sí: le reclamaban compromiso, y se lo vio tirarse al piso a trancar con el alma. También le reclamaron generar algo en ofensiva, pero tampoco la pavada (2).

Rodrigo Bentancur: se disfrazó de Obdulio. Cuando vio que era lo único parecido a un volante que teníamos, marcó, puteó al línea, recuperó y demostró de lo que está hecho. Tarde, pero al menos lo hizo (6).

Agustín Canobbio: el único que interpretó que había que arrimarle la ropa al cuerpo a los galaicos desde el primer minuto. Sobre el final y fiel a su estilo, se retiró expulsado tras meter una plancha sin sentido. «Siempre lo mismo, siempre se la agarran conmigo», afirmó. Como Uruguay no va a jugar la Eliminatoria, y dado que medio que agarró al árbitro del cuello, podría perderse los primeros partidos del Mundial de 2030 (4).

Darwin Núñez: dime cuánto tiempo demora un centrodelantero en preparar su cabello y te diré quién es. Lo dio todo. Lástima que no tenía mucho (3).

Maximiliano Araújo: los números dirán que, en todo el Mundial, Uruguay anotó tres goles. Araújo anotó dos y asistió en el restante. Para terminar de entender que el fútbol y los números nunca deberían ir de la mano (3).

Ingresaron

Nico de la Cruz: movedizo. Lástima que el Mundial nos duró tres partidos nomás, porque a la final hubiera llegado con posibilidad de jugar un tiempo entero (5).

Sergio Rochet: no le patearon ninguna al arco. «Así cualquiera», manifestó su colega. Impone respeto (5).

Federico Viñas: protestó todo lo protestable y aún más. Le hicieron un claro penal que no fue (3).

Brian Rodríguez: le cuesta concretar, pero genera sensación de peligro constante, sobre todo cuando la pierde (3).

Director técnico

Marcelo Bielsa: volvió a guardarse un cambio. Se lo vio algo alterado. Ahora bien, en función del trámite final, se podría decir que el planteo fue el correcto, pues España casi no pateó al arco. Y en los partidos anteriores, su equipo fue más que su rival. No es su culpa si el arquero se las mete todas para adentro. Pese a ello, está en duda su continuidad. Quizás no vuelva a tomarse el 104 (2).

Dirigentes

Economista Ignacio Alonso: no tuvo las agallas necesarias para echar a Bielsa y poner a un hombre de la casa. Sin ser alarmistas, debe convocar a elecciones anticipadas hoy e irse ya, junto con Carlitos Manta, la contadora Andrea Lanfranco, Matías Pérez, Eduardo Ache, Eduardo Mosegui y Sergio Pérez Lauro (1).

Presidente de la mutual Diego o Andrés Scotti: otro que no para de acumular fracasos. En los tiempos del Tajo Silva o el Quique Saravia, por ahí los jugadores pasaban hambre, pero se lograba el objetivo deportivo (3).

Otros

Santiago Mele: al menos conoció las playas (2).

Matías Viña: jugó apenas 45 minutos, lo sacaron y no volvió a tocar el campo. Y aún así no fue el peor (3).

Ronald Araújo: llega al partido semifinal. Se mostró siempre alegre, con su pelo celeste al viento. En su momento, manifestó que con la ayuda del Señor iba a llegar al Mundial. Pero el Señor debe tenerle preparado algo mucho mejor (0).

Giorgian de Arrascaeta: otro que se tenía fe para tener minutos en la fase decisiva del torneo. No descartemos que el domingo juegue la final de la Taça Guanabara y meta dos goles (2).

Francisco Casal: cuando era el dueño del fútbol uruguayo, nos iba mucho mejor (7).

Gol

41′ Álex Baena (E): en jugada confusa que incluyó la lesión de un uruguayo y la poco deportiva acción del rival, que no arrojó el balón fuera del campo, este llegó a los pies del volante que ejecutó un remate que, por citar un ejemplo gráfico, Sergio lo podría haber resuelto sin mayores inconvenientes. Me refiero a Sergio Puglia. Dice Bielsa que el propio Muslera decidió salir, dándole algo de trabajo a las decenas de periodistas uruguayos apostados en suelo norteamericano.