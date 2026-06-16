Por el lado del elenco saudí:

Mohamed al-Owais: se atajó todo. Perchman pidió cotización (9).

Saud Abdulhamid: se prodigó al ataque con decisión (4).

Abdulelah al-Amri: scorer árabe. Tiene un gol mundialista más que Alfredo Di Stéfano, George Best y Líber Quiñones (6).

Hassan Tambakti: cuando pasó la aduana, tuvo miedo (5).

Moteb al-Harbi: expeditivo (2).

Mohamed Abu Shamat: sabe que, si llega a cantar la marcha de River Plate uruguayo en un aeropuerto, es boleta (2).

Mohamed Kanno: espigado (5).

Abdullah al-Khaibari: discreto (2).

Salem al-Dawsari: lo apodan «la Bruja». Movedizo (4).

Musab al-Juwayr: inquietó (2).

Firas al-Buraikan: el técnico le recomendó que atacara al lateral izquierdo y, a los cinco minutos, comprendió por qué (5).

Ingresaron:

Nasser: una vez fue a buscar a unos que lo estaban criticando en un programa de radio y los cagó a piñazos, si se me permite la expresión poco académica (3).

Nawaf: ingresó en el peor momento saudí y no hizo gran cosa por revertir la tendencia (1).

Lajami: no la tocó (2).

Al-Ghanam: batalló (2).

Al-Hejji: piensa que la pausa de hidratación es un invento del sionismo internacional (3).

Director técnico

Georgios Donis: entrenador griego nacido en Alemania. Creyó que era un mito aquello de que, si tenías varicela y te rascabas, te quedaba el pocito. Leyó bien el partido (5).





Por el lado de Uruguay:

Fernando Muslera: acalló las críticas que acumuló tras su último partido mundialista, hace ocho años. En el segundo tiempo se fue a visitar a un amigo (5).

Guillermo Varela: si el fútbol se midiera por el arte de pisar la pelota y tocar para atrás, sería más que cualquiera. Acumula más mundiales jugados que Francescoli (4).

Sebastián Cáceres: gran partido. No debería sacarse la máscara por cábala (6).

Mathías Olivera: correcto desempeño. En el segundo tiempo, por momentos, terminó jugando de enganche (5).

Matías Viña: tuvo alguna dificultad. En particular, cuando la pelota le pasó cerca (1).

Federico Valverde: correcto segundo tiempo. Debería cambiar la cara de «la anatomía patológica no dio bien» y pasar a transmitir algo de seguridad y entusiasmo a sus capitaneados (4).

Manuel Ugarte: el león de Capurro, por momentos, pareció un cervatillo albino herido. Mas sobre el final levantó su rendimiento y casi anota, segundos antes de ser sustituido (4).

Rodrigo Bentancur: de galera y bastón (2).

Maximiliano Araújo: es el primer puntero derecho que anota un gol mundialista en un debut desde el recordado tanto de Alzamendi a Schumacher en México 86. Bien (6).

Darwin Núñez: de sus mejores partidos por Copa del Mundo (1).

Federico Viñas: lo señalamos como una de las figuras del Mundial y no defraudó. Donde deje de cabecear todas al medio, ojo con él (6).

Ingresaron:

Juan Manuel Sanabria: mejoró el sector izquierdo de la defensa celeste, aunque si Bielsa hubiera colocado a su heladera en ese sector, también hubiera levantado el nivel (5).

Agustín Canobbio: pasó más tiempo en el piso que de pie. Y, aún así, mejoró lo no hecho por Darwin (5).

Nico de la Cruz: le dedicó su performance a su hermano Maxi, que estrena obra en la calle Corrientes (4).

Brian Rodríguez: otro que en un par de piques se aseguró el haber jugado su mejor partido con la celeste en el pecho (4).

Rodrigo Aguirre: no le pareció bien que el periodista de El País se metiera en una ATD, pero entiende que el periodismo muchas veces implica hacer cosas reñidas con la moral, como cobrar con canje (2).

Director técnico

Marcelo Bielsa: se ve que estaba de buen humor, porque, ni bien terminó el partido, respondió con oraciones bimembres a las inquietudes planteadas por una joven cronista. No es para menos: su equipo pateó más de dos veces al arco por primera vez desde que Suárez se retiró de la selección (4).





Cancha

Hard Rock Stadium de Miami: parecido al Parque Huracán, pero más suntuoso.





Colegiado de turno

Maurizio Mariani (Italia): su estilo nos recuerda al de Fedorczuk. No se complicó, sacó una sola tarjeta en todo el partido y lo terminó en el momento justo, cuando se escapaba un árabe solo. Bien (7).

Goles:

40′ Abdulelah al-Amri (A): recogió un rebote del arquero tras un cabezazo no demasiado fuerte y la mandó a guardar.

70′ Maximiliano Araújo (U): recogió un rebote del arquero tras un cabezazo no demasiado fuerte y la mandó a guardar.