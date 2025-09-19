Vuelve Trump, vuelve el lobo - Semanario Brecha
Venezuela, entre la normalidad y el escenario bélico

Vuelve Trump, vuelve el lobo

Ociel Alí López desde Caracas 
19 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

Cuando avanza el mes de setiembre, las calles de Caracas lucen extremadamente normales. Nadie se imagina que podría venir una conflagración, una intervención militar o una invasión estadounidenses. Y, sin embargo, ya ha habido ataques contra supuestas narcoembarcaciones que podrían dibujar otra perspectiva.

Tanque de la Armada venezolana durante ejercicios militares en la isla caribeña La Orchila, Venezuela. AFP, CEOFANB

La efusiva cotidianeidad borra toda percepción sobre la posibilidad de un bombardeo de la potente aviación estadounidense o de la idea de que podría haber algún tipo de conflicto armado. No hay compras nerviosas en los mercados, no cesan los anuncios de conciertos de artistas internacionales. Nadie aparta boletos de avión para huir del país. Todo muy normal.
Pero en la frontera norte de Venezuela, en su fachada marítima, lo que sucede no es cualquier cosa. Estamos hablando de una flota militar desplegada por el gobierno de Estados Unidos que incluye un grupo anfibio con buques de asalto liderado por el USS Iwo Jima, junto al USS Fort Lauderdale y al USS San Antonio; los acompañan los destructores USS Jason Dunham, USS Gravely, USS Sampson y el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, así como v...

Edición 2078 Mundo
Palabras clave:

