«Ya no hablamos de democracia, hablamos de violencia» - Semanario Brecha
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Con Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP

«Ya no hablamos de democracia, hablamos de violencia»

Mariana Contreras
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

El trabajo en salud sexual y en memoria, dos temas siempre en disputa; la convivencia en los barrios y la irrupción de la violencia narco en la vida de los estudiantes; los desafíos de la desconexión frente a la invasión de la tecnología en la cotidianidad de los chiquilines; las propuestas para darles voz en espacios que hace tiempo dejaron de escucharlos. De todo eso conversó Brecha con la socióloga Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública.

Magdalena Gutiérrez.

En agosto del año pasado se reinstaló la comisión de Educación Sexual Integral, que se había abandonado en el gobierno anterior. ¿Cómo asumen el trabajo en un tema que siempre tensiona la política nacional y contra el que hay, además, una embestida mundial? —Como socióloga, no me sorprenden los retrocesos porque entiendo la sociedad como un conjunto de tensiones y oposiciones entre sectores y sé que trabajar derechos humanos es manejar esa tensión, en el marco de una especificidad que no es sociológica ni meramente legal. El anterior período de gobierno apagó el seminario que estaba en Formación Docente y la idea de la educación sexual era muy estilo management de gestión. O sea, aprobó un protocolo, un plan, unas orientaciones. Como investigadora me he concentrado muchísimo en la cuestión...

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Publicado en: Edición 2117 Uruguay
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