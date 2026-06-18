«Ya no hablamos de democracia, hablamos de violencia»

En agosto del año pasado se reinstaló la comisión de Educación Sexual Integral, que se había abandonado en el gobierno anterior. ¿Cómo asumen el trabajo en un tema que siempre tensiona la política nacional y contra el que hay, además, una embestida mundial? —Como socióloga, no me sorprenden los retrocesos porque entiendo la sociedad como un conjunto de tensiones y oposiciones entre sectores y sé que trabajar derechos humanos es manejar esa tensión, en el marco de una especificidad que no es sociológica ni meramente legal. El anterior período de gobierno apagó el seminario que estaba en Formación Docente y la idea de la educación sexual era muy estilo management de gestión. O sea, aprobó un protocolo, un plan, unas orientaciones. Como investigadora me he concentrado muchísimo en la cuestión...