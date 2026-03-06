Al compás de otra vigüela - Semanario Brecha
Libros. José Hernández según Caparrós y Rep

Al compás de otra vigüela

Martín Bentancor
6 marzo, 2026
Reproducción de ilustración de Miguel Rep.

No es la primera vez, ni será la última, que dos libros canónicos de la literatura argentina como El gaucho Martín Fierro (1872) y La vuelta de Martín Fierro (1879) son tomados por otros escritores como argamasa de sus propias ficciones. Desde el cuento «El fin», de Jorge Luis Borges, en el que un guitarrero negro da muerte al gaucho legendario, al relato «El amor», de Martín Kohan, en el que el sargento Cruz y Fierro se aman sin ataduras bajo la noche pampeana, personajes, situaciones y expresiones creadas por José Hernández en su gesta versificada han alimentado libros tan diversos como Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, y El Martín Fierro ordenado alfabéticamente, de Pablo Katchadjian, entre otros. El escritor Martín Caparrós acaba de sumarse al plantel de conti...

Publicado en: Cultura Edición 2102
