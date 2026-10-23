 Algoritmos para la guerra - Semanario Brecha
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Informe. Silicon Valley, el pentágono y sus laboratorios

Algoritmos para la guerra

Daniel Gatti
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Gaza, Irán, Ucrania son algunos de los escenarios en los que los sistemas de inteligencia artificial están probando su eficacia en el «arte» –cada vez más alejado del control humano– de hacer la guerra.

Nato Olivera

«No es una hipótesis: los peligros de la IA [inteligencia artificial] ya están aquí», son «bien palpables» y hace ya varios años que se informa sobre ellos y se los denuncia. Eso fue lo que escribieron, en una columna publicada a fines de setiembre en el diario británico The Guardian, Mohamed Hussein y Granate Kim. Ambos están involucrados en No Azure for Apartheid, un movimiento de trabajadores de Azure, la división de computación en la nube de Microsoft, que presiona para que la corporación deje de colaborar con el Ejército de Israel en el genocidio en Gaza. Movimientos similares se han desarrollado también en Google DeepMind y en OpenAI, que han terminado en el despido de empleados. Hussein y Kim escribieron su columna pocos días después de que varios de los CEO de las grandes tecnológi...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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