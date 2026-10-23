La IA está colonizando la vida y el cerebro

Nacido en Argentina en 1953, Miguel Benasayag fue militante del PRT-ERP hasta que fue detenido en 1974 y purgó prisión durante cuatro años. En 1978 se exilió en Francia, donde estudió filosofía, psicoanálisis y se convirtió en investigador en epistemología y en neurofisiología. En los últimos años se ha vuelto una referencia en el campo de los estudios sobre la inteligencia artificial (IA) y en neurobiología. En Argentina dirige el laboratorio «Organismos y artefactos: transformaciones en el campo biológico y antropológico», en la Universidad Nacional de Avellaneda. En su libro El cerebro aumentado, el hombre disminuido (Paidós, 2015), apelaba a las neurociencias para explicar el error de comparar el cerebro con la computadora. La digitalización «aleja al ser hombre del mundo y de su poder...
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