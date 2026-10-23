 La IA está colonizando la vida y el cerebro - Semanario Brecha
Edición 2135 Suscriptores
Con el investigador argentino Miguel Benasayag

La IA está colonizando la vida y el cerebro

Raúl Zibechi
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Filósofo, psicoanalista, neurobiólogo, especialista en los estudios del cerebro, Benasayag subraya en esta entrevista cómo la inteligencia artificial está poniendo en riesgo la vida tal como la conocemos y los problemas que le crea a la humanidad que hoy «el cerebro esté cada vez más separado del cuerpo».

Nato Olivera

Nacido en Argentina en 1953, Miguel Benasayag fue militante del PRT-ERP hasta que fue detenido en 1974 y purgó prisión durante cuatro años. En 1978 se exilió en Francia, donde estudió filosofía, psicoanálisis y se convirtió en investigador en epistemología y en neurofisiología. En los últimos años se ha vuelto una referencia en el campo de los estudios sobre la inteligencia artificial (IA) y en neurobiología. En Argentina dirige el laboratorio «Organismos y artefactos: transformaciones en el campo biológico y antropológico», en la Universidad Nacional de Avellaneda. En su libro El cerebro aumentado, el hombre disminuido (Paidós, 2015), apelaba a las neurociencias para explicar el error de comparar el cerebro con la computadora. La digitalización «aleja al ser hombre del mundo y de su poder...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2135 Suscriptores
El mito y la historia de los luditas frente al espejo de la IA

El futuro del pasado
Salvador Neves
Edición 2135 Suscriptores
Con la académica estadounidense N. Katherine Hayles

«Los humanos han creado un mundo que no controlan por completo»
Joaquín Moreira Alonso
Edición 2135
La inteligencia artificial en la competencia entre potencias

Entre la catástrofe y la capacidad de acción
Joaquín Maquieira
Edición 2135 Suscriptores
La IA y los feminismos en un mundo enmarañado

Lo perfectible
Cecilia Osorio
Edición 2135 Suscriptores
Informe. Silicon Valley, el pentágono y sus laboratorios

Algoritmos para la guerra
Daniel Gatti