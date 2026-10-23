El futuro del pasado

How to flirt and date offline –o «Cómo cortejar y tener citas sin conexión»– era el título de una de las 120 actividades del Summer of Ludd, el Verano de Ludd, una movida organizada en Nueva York entre el 28 de junio y el 5 de julio de este año. El nombre del evento homenajeó al probablemente mítico Edward Ned Ludd, aprendiz de tejedor británico, que a fines del siglo XVIII habría sido despedido de su taller, pues, en venganza de una reprimenda de su patrón, había destrozado a martillazos dos telares. Los trabajadores textiles británicos que a principios del XIX optaron por la táctica de destruir telares para reivindicar sus derechos firmaban sus terminantes pliegos de condiciones desde el despacho del «general» Ludd, en el bosque de Sherwood, aludiendo –de paso– al refugio de la anterior ...
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