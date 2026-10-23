 El futuro del pasado - Semanario Brecha
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El mito y la historia de los luditas frente al espejo de la IA

El futuro del pasado

Salvador Neves
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Conviene, antes de empezar a destruir las máquinas, saber que no es la primera vez que las sociedades son sacudidas por revoluciones técnicas. Recorrer de nuevo las peripecias del general Ludd y del capitán Swing quizá ayude a encontrar algunas claves para sobrevivir a la del presente y descartar alguna de las fábulas que la acompañan.

Nato Olivera

How to flirt and date offline –o «Cómo cortejar y tener citas sin conexión»– era el título de una de las 120 actividades del Summer of Ludd, el Verano de Ludd, una movida organizada en Nueva York entre el 28 de junio y el 5 de julio de este año. El nombre del evento homenajeó al probablemente mítico Edward Ned Ludd, aprendiz de tejedor británico, que a fines del siglo XVIII habría sido despedido de su taller, pues, en venganza de una reprimenda de su patrón, había destrozado a martillazos dos telares. Los trabajadores textiles británicos que a principios del XIX optaron por la táctica de destruir telares para reivindicar sus derechos firmaban sus terminantes pliegos de condiciones desde el despacho del «general» Ludd, en el bosque de Sherwood, aludiendo –de paso– al refugio de la anterior ...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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