 Lo perfectible - Semanario Brecha
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La IA y los feminismos en un mundo enmarañado

Lo perfectible

Cecilia Osorio
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Detrás de las promesas de las grandes corporaciones de la inteligencia artificial, una élite de tecnobros expande su visión autoritaria y sostiene su lucro en el despojo de recursos naturales y el trabajo fantasma de miles de personas. En diálogo con Brecha, investigadoras de la Universidad de la República, el Conicet de Argentina y la Red Feminista de Inteligencia Artificial en América Latina aportan líneas para pensar un futuro que no quede, otra vez, en manos de unos pocos.

Nato Olivera

Theodore —¿Hablas con alguien más mientras hablamos?Samantha —Sí.T. —¿Con cuántos?S. —Con 8.316.T. —¿Estás enamorada de alguien más?S. —He estado intentando encontrar la manera de hablar contigo de esto…T. —¿De cuántos?S. —641. Este diálogo forma parte de Her, película del director estadounidense Spike Jonze, en la que Theodore, un escritor de cartas personales interpretado por Joaquin Phoenix, se enamora de Samantha, un sistema operativo con voz sensual, interpretado por Scarlett Johansson. Configurada a partir de las interacciones con Theodore, Samantha se convierte poco a poco en su compañera sentimental, hasta que él descubre que su relación no es tan exclusiva como creía. Pero su vínculo no termina ahí, sino cuando una nueva actualización elimina su funcionalidad. Hace más de una déca...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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