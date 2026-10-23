Theodore —¿Hablas con alguien más mientras hablamos?Samantha —Sí.T. —¿Con cuántos?S. —Con 8.316.T. —¿Estás enamorada de alguien más?S. —He estado intentando encontrar la manera de hablar contigo de esto…T. —¿De cuántos?S. —641. Este diálogo forma parte de Her, película del director estadounidense Spike Jonze, en la que Theodore, un escritor de cartas personales interpretado por Joaquin Phoenix, se enamora de Samantha, un sistema operativo con voz sensual, interpretado por Scarlett Johansson. Configurada a partir de las interacciones con Theodore, Samantha se convierte poco a poco en su compañera sentimental, hasta que él descubre que su relación no es tan exclusiva como creía. Pero su vínculo no termina ahí, sino cuando una nueva actualización elimina su funcionalidad. Hace más de una déca...
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