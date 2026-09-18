Punto y seguido

Una entrega dedicada a las maneras de mostrar (y no mostrar y negar) el genocidio en Gaza y castigar a quienes lo denuncian.

Censura en la televisión francesa No diga genocidio Los uruguayos que tienen cable pueden ver todos los martes de noche entre setiembre y julio por el canal internacional francés TV5 Monde La Grande Librairie, un programa literario inspirado en el legendario Apostrophes de muchos años atrás. Pues bien, la última entrega no la podrán ver ni los uruguayos ni nadie porque la televisión pública francesa decidió no retransmitirla por su canal internacional y retirarla de internet. Apenas pudieron apreciarla, en directo, los franceses, el 9 de setiembre. Las autoridades de France 5, el canal público que la emite todas las semanas, consideraron que una de las par...