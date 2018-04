Amor de verano

Una vez más parece avecinarse el cierre de Gas Sayago aunque el gobierno lo niega y discute herméticamente las alternativas. En este contexto no sólo tambalean las fuentes de trabajo de la propia empresa, sino también las 250 que se encargan de la distribución de gas, ya que el año pasado Petrobras, responsable de que el servicio llegue a más de 40 mil usuarios, anunció que sin la regasificadora el negocio no le convenía y deberían cerrar. Mientras tanto culminó la labor de la investigadora, que analizaba ciertos aspectos relativos al proceso de construcción sin hallar responsables ni enviar información a la justicia, ya que la oposición no logró alcanzar los votos necesarios para esta acción.

Bajo siete llaves el gobierno intenta preservar, en la más estricta reserva, las negociaciones...